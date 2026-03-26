Querétaro, 26 de marzo de 2026. — Entre sones de banda y baile frente al recinto legislativo, decenas de integrantes del movimiento "Toda Vida Vale" exigieron al Congreso de Querétaro que apruebe la iniciativa para declarar el 25 de marzo como Día Estatal de la Vida, una fecha que busca institucionalizar la visibilización de sectores vulnerables y empujar la generación de políticas públicas en la entidad.

La protesta, encabezada por Maviela León y respaldada por diversas asociaciones civiles, combinó el tono festivo con un reclamo directo a las y los diputados locales.

La propuesta de efeméride no se limita a un solo sector: pretende abarcar desde mujeres en situación de riesgo hasta pacientes con enfermedades crónicas y familias sin acceso a servicios básicos, según explicaron los organizadores.

La Constitución de Querétaro establece la protección de la vida desde su inicio, aunque los manifestantes argumentaron que ese principio carece de un mecanismo que lo traduzca en acciones concretas. Hasta el momento, el Congreso local no ha fijado una fecha para discutir la iniciativa en el pleno.

"Queremos que se vote en favor del Día de la Vida para que sea el 25 de marzo aquí en Querétaro cada año", expresó León, quien insistió en que la propuesta no responde a una agenda particular sino a una demanda transversal de la sociedad civil organizada.

Asociaciones buscan fortalecer el tejido social en Querétaro

Los participantes advirtieron que la polarización ciudadana ha debilitado la convivencia en la entidad. A su juicio, institucionalizar esta fecha abriría una ventana para canalizar recursos hacia asociaciones civiles que atienden problemáticas sociales diversas, un mecanismo que ya opera en otras entidades del país con fechas cívicas similares.

"Estamos disgregándonos, está polarizándose la ciudadanía", señalaron voceros del movimiento, quienes consideran que la fragmentación social dificulta la articulación de demandas colectivas ante el gobierno estatal.

Los manifestantes también cuestionaron que estados como Guanajuato y Nuevo León hayan avanzado en propuestas de este tipo mientras Querétaro mantiene la discusión sin calendario claro.

La falta de definición legislativa, dijeron, fue lo que los llevó a protestar directamente en la sede del Congreso del Estado.

¿Qué implica declarar un Día Estatal de la Vida?

Más allá de lo simbólico, los organizadores plantearon que la efeméride obligaría a las autoridades a rendir cuentas sobre las condiciones de vida de los grupos más desprotegidos.

"Un derecho que no se celebra y no se traduce en cultura, corre el riesgo de volverse invisible", argumentaron.

La manifestación transcurrió sin incidentes y los asistentes se retiraron tras entregar un documento con sus demandas en la oficialía de partes del Legislativo. El movimiento anunció que mantendrá la presión hasta que la iniciativa sea calendarizada para su votación.