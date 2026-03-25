La Luna que Morena criticó en Querétaro ahora luce en Paseo de la Reforma con gobierno de esa misma fuerza

Alcalde Felifer Macías señala contradicción de Morena local tras instalación de La Luna en Paseo de la Reforma.

Instalación artística La Luna en el municipio de Querétaro, que superó los 400 mil visitantes, y su réplica en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, 2026.

La Luna exhibida en el municipio de Querétaro recibió más de 400 mil visitantes, según informó el alcalde Felifer Macías.

Foto: Redes Sociales.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de marzo de 2026. — La instalación artística La Luna, que generó críticas de actores políticos vinculados a Morena cuando el municipio de Querétaro la exhibió, apareció esta semana en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México bajo un gobierno encabezado por esa misma fuerza política.

El alcalde Luis Felifer Macías Olvera aprovechó la conferencia de este miércoles para señalar la contradicción y retar a los reporteros a preguntarles a esos mismos personajes qué opinan ahora.

La exposición tuvo en Querétaro más de 400 mil visitantes, cifra que el alcalde calificó como un éxito que "los queretanos hicieron suyo".

Las críticas que recibió entonces, dijo Macías Olvera, provinieron de quienes hoy no tienen inconveniente en ver la misma pieza instalada en la capital del país.

El alcalde no emitió postura sobre si el municipio contempla traer de nuevo la instalación ni si existe alguna relación o acuerdo con el gobierno capitalino para el uso de la pieza.

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