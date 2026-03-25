Querétaro, 25 de marzo de 2026. — La instalación artística La Luna, que generó críticas de actores políticos vinculados a Morena cuando el municipio de Querétaro la exhibió, apareció esta semana en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México bajo un gobierno encabezado por esa misma fuerza política.
El alcalde Luis Felifer Macías Olvera aprovechó la conferencia de este miércoles para señalar la contradicción y retar a los reporteros a preguntarles a esos mismos personajes qué opinan ahora.
La exposición tuvo en Querétaro más de 400 mil visitantes, cifra que el alcalde calificó como un éxito que "los queretanos hicieron suyo".
Las críticas que recibió entonces, dijo Macías Olvera, provinieron de quienes hoy no tienen inconveniente en ver la misma pieza instalada en la capital del país.
El alcalde no emitió postura sobre si el municipio contempla traer de nuevo la instalación ni si existe alguna relación o acuerdo con el gobierno capitalino para el uso de la pieza.