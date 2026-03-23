Capturan en Cuautla al cuarto implicado en secuestro de 2020 en Querétaro

Policía de Investigación cumplimenta orden de aprehensión en Morelos por privación de libertad ocurrida en 2020.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito de Querétaro durante operativo de cumplimiento de orden de aprehensión por secuestro agravado

Román Antonio "N", cuarto imputado en el caso de secuestro de 2020 en la carretera a Chichimequillas, fue detenido en Cuautla, Morelos, y trasladado a Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de marzo de 2026. —Casi cinco años y medio después del plagio, la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo en Cuautla, Morelos, al cuarto hombre presuntamente implicado en el secuestro de una persona ocurrido en octubre de 2020 frente a un establecimiento comercial en la carretera a Chichimequillas.

La captura se logró mediante coordinación con autoridades morelenses, en el marco de una investigación que desde su inicio apuntó a una red de al menos cuatro participantes con roles definidos.

El hecho ocurrió el 15 de octubre de 2020, cuando la víctima fue privada de su libertad a la salida del negocio en esa vialidad del municipio de Querétaro. Fue liberada el 12 de noviembre siguiente, 28 días después del plagio. La Fiscalía no ha confirmado si mediaron condiciones económicas ni los detalles de la liberación.

De acuerdo con la Policía de Investigación del Delito, la pesquisa estableció que Román Antonio "N" habría desempeñado la función de vigilante previo al plagio — un rol que en este tipo de operaciones implica seguimiento de rutinas y reconocimiento del entorno antes del levantón.

Con esa probable participación acreditada ante el juez, se obtuvo la orden de aprehensión que finalmente se cumplimentó esta semana en Cuautla.

Imputado traído a Querétaro para definir su situación jurídica

El rastro del imputado, quien permanecía fuera de la entidad desde tiempo atrás, se retomó mediante el intercambio de información con corporaciones de Morelos. Una vez confirmada su ubicación en Cuautla, la coordinación interinstitucional permitió ejecutar la aprehensión sin incidentes.

Román Antonio "N" fue trasladado a Querétaro y puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinará si queda sujeto a proceso formal.

¿Cuántos imputados han sido detenidos por el secuestro de la carretera a Chichimequillas?

Con esta captura, suman cuatro las personas detenidas en relación con el caso. La Fiscalía no precisó si la investigación considera a más probables responsables o si el expediente se acerca a su cierre. La institución no ha emitido postura sobre plazos ni sobre el avance procesal de los tres detenidos anteriores.

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