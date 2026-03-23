Querétaro, 23 de marzo de 2026. —Casi cinco años y medio después del plagio, la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo en Cuautla, Morelos, al cuarto hombre presuntamente implicado en el secuestro de una persona ocurrido en octubre de 2020 frente a un establecimiento comercial en la carretera a Chichimequillas.
La captura se logró mediante coordinación con autoridades morelenses, en el marco de una investigación que desde su inicio apuntó a una red de al menos cuatro participantes con roles definidos.
El hecho ocurrió el 15 de octubre de 2020, cuando la víctima fue privada de su libertad a la salida del negocio en esa vialidad del municipio de Querétaro. Fue liberada el 12 de noviembre siguiente, 28 días después del plagio. La Fiscalía no ha confirmado si mediaron condiciones económicas ni los detalles de la liberación.
De acuerdo con la Policía de Investigación del Delito, la pesquisa estableció que Román Antonio "N" habría desempeñado la función de vigilante previo al plagio — un rol que en este tipo de operaciones implica seguimiento de rutinas y reconocimiento del entorno antes del levantón.
Con esa probable participación acreditada ante el juez, se obtuvo la orden de aprehensión que finalmente se cumplimentó esta semana en Cuautla.
Imputado traído a Querétaro para definir su situación jurídica
El rastro del imputado, quien permanecía fuera de la entidad desde tiempo atrás, se retomó mediante el intercambio de información con corporaciones de Morelos. Una vez confirmada su ubicación en Cuautla, la coordinación interinstitucional permitió ejecutar la aprehensión sin incidentes.
Román Antonio "N" fue trasladado a Querétaro y puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinará si queda sujeto a proceso formal.
¿Cuántos imputados han sido detenidos por el secuestro de la carretera a Chichimequillas?
Con esta captura, suman cuatro las personas detenidas en relación con el caso. La Fiscalía no precisó si la investigación considera a más probables responsables o si el expediente se acerca a su cierre. La institución no ha emitido postura sobre plazos ni sobre el avance procesal de los tres detenidos anteriores.