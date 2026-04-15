Festival Müi Geo 2026 llega del 18 al 25 de abril a Querétaro con entrada gratuita

Secult y UNAM Juriquilla esperan superar los dos mil asistentes del año pasado con actividades gratuitas.

Rueda de prensa del Festival Müi Geo 2026 en Querétaro con la secretaria Ana Paola López Birlain

La secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, encabezó la presentación del Festival Müi Geo 2026 en Querétaro.

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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Abr 15, 2026
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Querétaro, 15 de abril de 2026. — El Festival Geocultural Müi Geo 2026 se realizará del 18 al 25 de abril en Querétaro con actividades gratuitas que incluyen una expedición por el paisaje queretano, una experiencia inmersiva llamada "Edad de Hielo", una noche astronómica y un cierre familiar en Plaza Constitución.

La Secretaría de Cultura del estado y el Instituto de Geociencias de la UNAM, campus Juriquilla, organizan el festival bajo el lema "El corazón de la Tierra" con el objetivo de divulgar temas de medio ambiente, abastecimiento de agua y fenómenos geológicos.

La secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, anunció el programa en rueda de prensa y subrayó que el festival busca acercar el conocimiento científico a la vida cotidiana.

"Hablar de medio ambiente, de agua y de territorio es también hablar de identidad, de futuro y de responsabilidad compartida", dijo la funcionaria al presentar la séptima edición del encuentro.

El programa abre el viernes 18 de abril con la Expedición Müi Geo, un recorrido guiado por el paisaje queretano centrado en la relación entre el agua y el territorio.

El miércoles 22 de abril, el Instituto de Geociencias albergará la experiencia "Edad de Hielo", junto con encuentros directos entre asistentes y especialistas.

El jueves 23 será la jornada Müi Astronómico, dedicada a la observación del universo con actividades para todas las edades.

El cierre del festival será el sábado 25 de abril en Plaza Constitución, en el Centro Histórico de la capital, con talleres, música, baile y juegos abiertos a las familias.

El director del Instituto de Geociencias de la UNAM, Juan Pablo Bernal, precisó que todas las actividades son gratuitas y que la organización espera superar la asistencia del año pasado, cuando alrededor de dos mil personas participaron en las distintas sedes.

Bernal agradeció la coordinación con la Secult estatal y explicó que el formato lúdico del festival busca traducir temas técnicos —como los fenómenos geológicos y la gestión del agua— a un lenguaje accesible para públicos no especializados.

La Secretaría de Cultura no precisó el monto de inversión destinado al festival ni desglosó la aportación de cada institución organizadora.

A la presentación asistieron también el investigador Pierre Lacan, autor de la Ruta del Geólogo Queretano, y Alejandro Paredes, representante de los restauranteros del Centro Histórico, sector que prevé un repunte de visitantes durante el cierre del 25 de abril.

El programa completo puede consultarse en las redes sociales de la Secult y del Instituto de Geociencias de la UNAM Juriquilla.

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