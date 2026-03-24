Querétaro, 24 de marzo de 2026. — La capital queretana tendrá una octava delegación municipal por primera vez en más de tres décadas. El cabildo aprobó la creación de la demarcación María Justa Aldama, que atenderá la zona de Jurica y Juriquilla con el objetivo de reducir la sobrecarga que enfrentan delegaciones como Félix Osores, donde un solo delegado debía responder por más de 240 mil personas. La votación resultó con 10 sufragios a favor, cuatro en contra y una abstención.
La distribución territorial del municipio no se modificaba desde 1994, cuando el ayuntamiento estableció siete delegaciones para una ciudad que entonces contaba con menos de la mitad de su población actual.
Según datos del censo 2020 del INEGI, solo la delegación Félix Osores Sotomayor concentra 284 mil 936 habitantes —el 19% de toda la capital—, mientras que Villa Cayetano Rubio apenas atiende a 43 mil.
Esa disparidad, según el alcalde Felipe Macías, provocaba que los trámites y servicios llegaran de forma desigual a los vecinos de la zona norte.
La nueva delegación María Justa Aldama —nombrada en honor a una de las mujeres que participaron en la conspiración de 1810— abarcará Jurica, Juriquilla, Pueblo Jurica, El Nabo, Salitre, Mompaní, San Isidro, El Pie y Tránsito. Macías informó que el territorio incluirá comunidades rurales, fraccionamientos residenciales, barrios y colonias populares.
Delegación sin costo extra para el municipio de Querétaro
El esquema financiero de la reestructura no implica gasto adicional, según explicó el presidente municipal.
La Secretaría de Gestión Delegacional y la Coordinación de Oficina de Presidencia desaparecerán, y los recursos que ejercían se canalizarán directamente a las ocho delegaciones. Con ello, el gabinete pasará de 24 a 22 dependencias.
La sede probable de la nueva demarcación se ubicará sobre Paseo de la República, entre los límites de Jurica-Juriquilla y la zona de El Salitre, aunque la confirmación definitiva está pendiente.
Macías adelantó que busca integrar esa oficina con el centro de atención municipal para la zona norte, un compromiso que su administración tiene programado para este año.
¿Cuándo entrará en funciones la delegación María Justa Aldama?
La estructura administrativa arrancará el 1 de abril, pero la delegación como tal operará hasta el 1 de enero de 2027. El periodo de transición de seis meses servirá para resolver la logística, el equipamiento y el nombramiento del titular, que aún no se define.
Con la redistribución, cada delegación atenderá en promedio a 150 mil personas, aunque algunas oscilarán entre 100 mil y 170 mil dependiendo de su extensión territorial.
El fortalecimiento alcanza también a Santa Rosa Jáuregui, cuya delegación dejará de compartir recursos con la zona que ahora absorberá María Justa Aldama y podrá concentrar su presupuesto en la cabecera y las comunidades rurales de esa demarcación.