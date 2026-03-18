San Juan del Río, 18 Marzo 2026. — El cabildo de San Juan del Río acumula escasos resultados en materia reglamentaria durante la presente administración, reconoció la regidora Vania Camacho Galván, quien preside la Comisión de Transporte y Vialidad y admitió que su propia comisión no ha logrado concretar modificaciones al reglamento correspondiente.
La edil señaló que el rezago no es exclusivo de su comisión. Aunque se han registrado avances puntuales en temas como participación ciudadana y ajustes al reglamento interno de gobierno, el volumen de trabajo legislativo ha sido limitado en términos generales. "No ha sido tan destacado, no hemos tenido grandes números de resultados en el trabajo reglamentario", indicó Camacho Galván.
Respecto al reglamento de transporte y vialidad, la regidora aseguró que el tema se encuentra en proceso y que buscará concretar las modificaciones antes de que concluya el periodo de la actual administración municipal de San Juan del Río. Sin embargo, no precisó plazos ni alcance de los cambios proyectados.
Camacho Galván defendió su participación en las sesiones del cabildo sanjuanense y en las comisiones edilicias, incluidas aquellas que no corresponden directamente a la suya. Aseguró que ha asistido a todas las sesiones ordinarias y mesas de trabajo desde el inicio de la administración.
El reconocimiento se produce en un momento de tensión política para la regidora, quien recientemente anunció su desvinculación del PRI en el cabildo tras un conflicto con la dirigencia estatal del partido. Hasta el momento, ninguna otra comisión edilicia ha informado públicamente sobre el estado de sus pendientes reglamentarios.