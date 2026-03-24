Querétaro, 24 de marzo de 2026. — La polémica reunión con periodistas varones en instalaciones de la 17ª Zona Militar no fue convocada por autoridades castrenses, sino por un grupo de comunicadores que solicitaron un acercamiento institucional, aclaró el comandante José Guillermo Lira Hernández.

El general pidió además una disculpa pública al director de un medio de comunicación que realizó comentarios señalados como ofensivos contra mujeres periodistas durante un podcast posterior al encuentro.

El caso generó críticas en redes sociales luego de que trascendieran imágenes de la reunión en las que únicamente aparecían hombres, lo que desató señalamientos de exclusión de género en un evento vinculado a una institución del Estado mexicano.

Lira Hernández sostuvo que la convocatoria corrió por cuenta de los propios periodistas interesados y que él desconoce los nombres de quienes la organizaron.

"Esa reunión fue a petición de algunos colegas de ustedes", precisó el general, y agregó que la zona militar aceptó el encuentro bajo su política habitual de apertura con medios de comunicación.

Sobre la ausencia de mujeres, el mando castrense reconoció que le causó sorpresa. Aseguró que la institución mantiene una postura de total inclusión en sus actividades y que, de haber sabido de alguna restricción, habría intervenido de inmediato.

Pide disculpa pública a comunicador por declaraciones en Querétaro

Versiones difundidas en plataformas digitales apuntaron a que una periodista habría sido impedida de ingresar al evento. Lira Hernández dijo no tener conocimiento de ese hecho y señaló que las instalaciones permiten el acceso sin distinción.

En cuanto a las declaraciones que un participante —identificado como director de un medio local— vertió en un podcast tras la reunión, el general las calificó sin rodeos. "Son desafortunados sus comentarios, estoy en desacuerdo con lo que dijo", sostuvo, y añadió que lo menos que puede hacer ese comunicador es ofrecer una disculpa.

¿Habrá más reuniones entre la 17ª Zona Militar y periodistas?

El comandante adelantó que buscará abrir nuevos espacios de diálogo con medios, particularmente digitales e independientes, esta vez con participación incluyente.

Quedan abiertas, sin embargo, preguntas sobre qué mecanismos adoptará la zona militar para garantizar que futuras convocatorias —sean propias o de terceros en sus instalaciones— no reproduzcan la exclusión que detonó esta controversia.