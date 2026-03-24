Querétaro, 24 de marzo de 2026. — Dos dependencias del gobierno municipal de Querétaro dejaron de existir este martes como parte de una reestructura administrativa que reduce el gabinete de 24 a 22 secretarías.
La Secretaría de Gestión Delegacional y la Coordinación de Oficina de la Presidencia Municipal fueron eliminadas, y el presupuesto que ejercían se transferirá directamente a las delegaciones.
El ajuste se aprobó en la misma sesión de cabildo donde se autorizó la creación de la octava delegación municipal. La Secretaría de Gestión Delegacional, encargada hasta ahora de supervisar el funcionamiento de las siete demarcaciones y coordinar programas sociales en colonias y localidades, concentraba recursos que el alcalde Felipe Macías consideró excesivos para una instancia intermedia.
En septiembre de 2024, al arrancar esta administración, el propio cabildo había aprobado la creación de nueve secretarías nuevas como parte de un primer rediseño del organigrama.
La lógica del cambio, según explicó Macías, apunta a que las delegaciones operen con mayor autonomía presupuestal. En lugar de depender de una secretaría que distribuía los recursos de manera centralizada, cada delegado recibirá los fondos de forma directa.
"Lo que ocupamos es que las delegaciones de manera horizontal estén mucho más fortalecidas", señaló.
Nuevas coordinaciones sin presupuesto propio en Querétaro
En sustitución de las secretarías eliminadas surgirán tres figuras administrativas de menor jerarquía: la Coordinación de Institutos Municipales —que se transfiere de la Secretaría de Desarrollo Social a la Jefatura de Gabinete—, la Dirección de Comunicación Social y la Coordinación de Delegaciones.
Ninguna de estas instancias ejercerá presupuesto propio; funcionarán como enlaces de trámite administrativo dentro del organigrama.
Macías también adelantó movimientos de personal en los próximos días derivados de la reestructura y mencionó específicamente la situación de la secretaria Betty León, aunque declinó precisar qué destino tendrá.
El alcalde no ofreció cifras sobre el monto que las secretarías eliminadas ejercían en el presupuesto 2026 ni detalló los plazos para concretar las reasignaciones.
La nueva estructura administrativa entrará en vigor el 1 de abril. Los nombramientos pendientes y la conformación definitiva de las coordinaciones se darán a conocer en los días siguientes, según el calendario que maneja la presidencia municipal.