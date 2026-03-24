Gabinete de Querétaro pierde dos secretarías en reestructura municipal

La administración capitalina elimina la Secretaría de Gestión Delegacional y la Coordinación de Oficina de Presidencia para redistribuir recursos.

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Felipe Macías, presidente municipal de Querétaro, anunció la eliminación de dos secretarías del gabinete capitalino.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de marzo de 2026. — Dos dependencias del gobierno municipal de Querétaro dejaron de existir este martes como parte de una reestructura administrativa que reduce el gabinete de 24 a 22 secretarías.

La Secretaría de Gestión Delegacional y la Coordinación de Oficina de la Presidencia Municipal fueron eliminadas, y el presupuesto que ejercían se transferirá directamente a las delegaciones.

El ajuste se aprobó en la misma sesión de cabildo donde se autorizó la creación de la octava delegación municipal. La Secretaría de Gestión Delegacional, encargada hasta ahora de supervisar el funcionamiento de las siete demarcaciones y coordinar programas sociales en colonias y localidades, concentraba recursos que el alcalde Felipe Macías consideró excesivos para una instancia intermedia.

En septiembre de 2024, al arrancar esta administración, el propio cabildo había aprobado la creación de nueve secretarías nuevas como parte de un primer rediseño del organigrama.

La lógica del cambio, según explicó Macías, apunta a que las delegaciones operen con mayor autonomía presupuestal. En lugar de depender de una secretaría que distribuía los recursos de manera centralizada, cada delegado recibirá los fondos de forma directa.

"Lo que ocupamos es que las delegaciones de manera horizontal estén mucho más fortalecidas", señaló.

Nuevas coordinaciones sin presupuesto propio en Querétaro

En sustitución de las secretarías eliminadas surgirán tres figuras administrativas de menor jerarquía: la Coordinación de Institutos Municipales —que se transfiere de la Secretaría de Desarrollo Social a la Jefatura de Gabinete—, la Dirección de Comunicación Social y la Coordinación de Delegaciones.

Ninguna de estas instancias ejercerá presupuesto propio; funcionarán como enlaces de trámite administrativo dentro del organigrama.

Macías también adelantó movimientos de personal en los próximos días derivados de la reestructura y mencionó específicamente la situación de la secretaria Betty León, aunque declinó precisar qué destino tendrá.

El alcalde no ofreció cifras sobre el monto que las secretarías eliminadas ejercían en el presupuesto 2026 ni detalló los plazos para concretar las reasignaciones.

La nueva estructura administrativa entrará en vigor el 1 de abril. Los nombramientos pendientes y la conformación definitiva de las coordinaciones se darán a conocer en los días siguientes, según el calendario que maneja la presidencia municipal.

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