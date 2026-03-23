Querétaro, 23 de marzo de 2026. — Cien niñas, niños y jóvenes se incorporaron al Educational Football Program (EFP) en Querétaro con el arranque de la segunda etapa de esta iniciativa que aplica la metodología formativa de la Fundación Real Madrid.
Los nuevos participantes recibirán un año completo de entrenamiento sin costo en las instalaciones de Parque Alfalfares, donde el programa opera desde noviembre pasado.
Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, durante el arranque de la segunda etapa del EFP en Querétaro.
La primera etapa del EFP, inaugurada en noviembre de 2025, integró a 300 beneficiarios de entre 12 y 15 años con sesiones dos veces por semana dirigidas por entrenadores con licencia UEFA PRO.
Con esta ampliación, el programa de futbol formativo en Querétaro alcanza 400 participantes de los 600 que Ciudad Maderas, patrocinador máster, se comprometió a incorporar durante el primer año de operación.
Participantes del Educational Football Program entrenan en las canchas de Parque Alfalfares bajo metodología de la Fundación Real Madrid.
El secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, señaló que la estrategia apunta a fortalecer factores de protección entre la niñez y juventud queretana. "Queremos que ustedes triunfen en la vida", indicó ante los nuevos integrantes, y vinculó la práctica deportiva con la prevención de adicciones.
Alianza tripartita sostiene el modelo formativo en Parque Alfalfares
Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, durante el arranque de la segunda etapa del EFP en Querétaro.
La directora general de True Sports, Elizandra Bonatto, dio la bienvenida al nuevo grupo. True Sports opera como socio oficial de la Fundación Real Madrid en México y replica su modelo educativo en varias entidades; en Nuevo León, por ejemplo, el mismo esquema ya rebasó los 500 beneficiarios e inauguró recientemente una segunda sede en Apodaca.
Perla Mascareño, subdirectora general de Ciudad Maderas, reconoció que el proyecto pertenece a las familias participantes y reiteró el respaldo financiero y logístico de la desarrolladora inmobiliaria.
El Municipio de Querétaro contribuye con el préstamo gratuito de las canchas de futbol 7 del Parque Alfalfares en horarios matutinos y vespertinos.
Participantes del Educational Football Program entrenan en las canchas de Parque Alfalfares bajo metodología de la Fundación Real Madrid.
¿Cuántos beneficiarios faltan para completar la meta del EFP en Querétaro?
El compromiso inicial fijó 600 participantes en el primer ciclo anual. Con 400 ya integrados, restan 200 lugares por cubrir en los próximos meses para que el programa cumpla la proyección trazada desde su presentación oficial en Madrid a finales de 2025.
La SEDESOQ no precisó fecha para la apertura de la tercera etapa ni si se ampliará el rango de edad, que en otros estados del país abarca de los cinco a los 17 años.
Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, durante el arranque de la segunda etapa del EFP en Querétaro.