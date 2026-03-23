Suman 100 beneficiarios al programa de futbol de Fundación Real Madrid en Querétaro

True Sports y Ciudad Maderas incorporan a cien nuevos participantes al esquema formativo en la capital.

Niños entrenan futbol en Parque Alfalfares durante el Educational Football Program en Querétaro

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, durante el arranque de la segunda etapa del EFP en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de marzo de 2026. — Cien niñas, niños y jóvenes se incorporaron al Educational Football Program (EFP) en Querétaro con el arranque de la segunda etapa de esta iniciativa que aplica la metodología formativa de la Fundación Real Madrid.

Los nuevos participantes recibirán un año completo de entrenamiento sin costo en las instalaciones de Parque Alfalfares, donde el programa opera desde noviembre pasado.

Ni\u00f1os entrenan futbol en Parque Alfalfares durante el Educational Football Program en Quer\u00e9taro Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, durante el arranque de la segunda etapa del EFP en Querétaro.

La primera etapa del EFP, inaugurada en noviembre de 2025, integró a 300 beneficiarios de entre 12 y 15 años con sesiones dos veces por semana dirigidas por entrenadores con licencia UEFA PRO.

Con esta ampliación, el programa de futbol formativo en Querétaro alcanza 400 participantes de los 600 que Ciudad Maderas, patrocinador máster, se comprometió a incorporar durante el primer año de operación.

Ni\u00f1os entrenan futbol en Parque Alfalfares durante el Educational Football Program en Quer\u00e9taro Participantes del Educational Football Program entrenan en las canchas de Parque Alfalfares bajo metodología de la Fundación Real Madrid.

El secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, señaló que la estrategia apunta a fortalecer factores de protección entre la niñez y juventud queretana. "Queremos que ustedes triunfen en la vida", indicó ante los nuevos integrantes, y vinculó la práctica deportiva con la prevención de adicciones.

Alianza tripartita sostiene el modelo formativo en Parque Alfalfares

Ni\u00f1os entrenan futbol en Parque Alfalfares durante el Educational Football Program en Quer\u00e9taro Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, durante el arranque de la segunda etapa del EFP en Querétaro.

La directora general de True Sports, Elizandra Bonatto, dio la bienvenida al nuevo grupo. True Sports opera como socio oficial de la Fundación Real Madrid en México y replica su modelo educativo en varias entidades; en Nuevo León, por ejemplo, el mismo esquema ya rebasó los 500 beneficiarios e inauguró recientemente una segunda sede en Apodaca.

Perla Mascareño, subdirectora general de Ciudad Maderas, reconoció que el proyecto pertenece a las familias participantes y reiteró el respaldo financiero y logístico de la desarrolladora inmobiliaria.

El Municipio de Querétaro contribuye con el préstamo gratuito de las canchas de futbol 7 del Parque Alfalfares en horarios matutinos y vespertinos.

Ni\u00f1os entrenan futbol en Parque Alfalfares durante el Educational Football Program en Quer\u00e9taro Participantes del Educational Football Program entrenan en las canchas de Parque Alfalfares bajo metodología de la Fundación Real Madrid.

¿Cuántos beneficiarios faltan para completar la meta del EFP en Querétaro?

El compromiso inicial fijó 600 participantes en el primer ciclo anual. Con 400 ya integrados, restan 200 lugares por cubrir en los próximos meses para que el programa cumpla la proyección trazada desde su presentación oficial en Madrid a finales de 2025.

La SEDESOQ no precisó fecha para la apertura de la tercera etapa ni si se ampliará el rango de edad, que en otros estados del país abarca de los cinco a los 17 años.

Ni\u00f1os entrenan futbol en Parque Alfalfares durante el Educational Football Program en Quer\u00e9taro Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, durante el arranque de la segunda etapa del EFP en Querétaro.

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