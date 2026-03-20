DIF San Juan del Río entrega cemento y material a primaria rural

DIF Municipal equipa escuela Narciso Mendoza con mobiliario, libros y material deportivo.

Entrega de material didáctico y cemento a primaria Narciso Mendoza en Estancia de Bordos, San Juan del Río

Gina Sánchez Barrios, presidenta del DIF Municipal, durante la entrega de materiales en Estancia de Bordos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de marzo de 2026. —Dos toneladas de cemento, mobiliario escolar y más de 60 libros llegaron a la primaria Narciso Mendoza, en la comunidad Estancia de Bordos, como parte del programa Mitad Tú, Mitad Yo que opera el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Juan del Río.

La entrega incluyó también material deportivo y herramientas pedagógicas destinadas a fortalecer las actividades académicas de la escuela rural.

Entrega de material did\u00e1ctico y cemento a primaria Narciso Mendoza en Estancia de Bordos, San Juan del R\u00edo Gina Sánchez Barrios, presidenta del DIF Municipal, durante la entrega de materiales en Estancia de Bordos. rotativo.com.mx

El programa Mitad Tú, Mitad Yo funciona como esquema de corresponsabilidad entre el DIF Municipal y las comunidades escolares que solicitan apoyos para infraestructura o equipamiento.

Estancia de Bordos, localidad al sureste de la cabecera municipal, alberga una de las primarias que atiende población dispersa en esa zona del municipio, donde las condiciones de equipamiento en escuelas rurales han sido un reclamo recurrente de padres de familia ante las autoridades educativas.

La presidenta del organismo, Gina Sánchez Barrios, encabezó la entrega y precisó que los apoyos comprenden mesas infantiles con sillas, tres pizarrones, balones de futbol, basquetbol y volibol —10 de cada disciplina—, fichas para cortar, juegos geométricos, ábacos, dominós, bolsas de ensamble y dados.

Entrega de material did\u00e1ctico y cemento a primaria Narciso Mendoza en Estancia de Bordos, San Juan del R\u00edo Alumnos y padres de familia de la escuela rural recibieron más de 60 libros y herramientas pedagógicas. rotativo.com.mx

"Tenemos una responsabilidad que no se puede perder, y es que cada quien, desde su casa, los papás, tenemos la responsabilidad de promover la educación", señaló.

El cemento, según lo informado durante el acto, se destinará a trabajos de mantenimiento en las instalaciones del plantel, aunque no se especificó qué área de la escuela será intervenida ni el calendario previsto para la obra.

Material didáctico refuerza formación en primaria de Estancia de Bordos

La directora del plantel, Guadalupe Peña Badillo, y la presidenta del Comité de Padres de Familia, Yesenia Álvarez Anaya, coincidieron en que el material representará un respaldo para el aprendizaje de los alumnos. El estudiante Elith Gómez Cruz también participó en el evento y agradeció los apoyos a nombre de la comunidad estudiantil.

Entrega de material did\u00e1ctico y cemento a primaria Narciso Mendoza en Estancia de Bordos, San Juan del R\u00edo Alumnos y padres de familia de la escuela rural recibieron más de 60 libros y herramientas pedagógicas. rotativo.com.mx

¿Qué es el programa Mitad Tú, Mitad Yo del DIF San Juan del Río?

No se detalló durante el evento cuántas escuelas han sido beneficiadas por este programa durante el presente ciclo escolar ni cuál es el presupuesto asignado para este tipo de entregas. Tampoco se informó si otras primarias de comunidades rurales del municipio figuran en la agenda de próximas entregas.

gobiernodif municipal (smdif)gina sanchez

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