San Juan del Río, 20 de marzo de 2026. —Dos toneladas de cemento, mobiliario escolar y más de 60 libros llegaron a la primaria Narciso Mendoza, en la comunidad Estancia de Bordos, como parte del programa Mitad Tú, Mitad Yo que opera el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Juan del Río.
La entrega incluyó también material deportivo y herramientas pedagógicas destinadas a fortalecer las actividades académicas de la escuela rural.
Gina Sánchez Barrios, presidenta del DIF Municipal, durante la entrega de materiales en Estancia de Bordos. rotativo.com.mx
El programa Mitad Tú, Mitad Yo funciona como esquema de corresponsabilidad entre el DIF Municipal y las comunidades escolares que solicitan apoyos para infraestructura o equipamiento.
Estancia de Bordos, localidad al sureste de la cabecera municipal, alberga una de las primarias que atiende población dispersa en esa zona del municipio, donde las condiciones de equipamiento en escuelas rurales han sido un reclamo recurrente de padres de familia ante las autoridades educativas.
La presidenta del organismo, Gina Sánchez Barrios, encabezó la entrega y precisó que los apoyos comprenden mesas infantiles con sillas, tres pizarrones, balones de futbol, basquetbol y volibol —10 de cada disciplina—, fichas para cortar, juegos geométricos, ábacos, dominós, bolsas de ensamble y dados.
Alumnos y padres de familia de la escuela rural recibieron más de 60 libros y herramientas pedagógicas. rotativo.com.mx
"Tenemos una responsabilidad que no se puede perder, y es que cada quien, desde su casa, los papás, tenemos la responsabilidad de promover la educación", señaló.
El cemento, según lo informado durante el acto, se destinará a trabajos de mantenimiento en las instalaciones del plantel, aunque no se especificó qué área de la escuela será intervenida ni el calendario previsto para la obra.
Material didáctico refuerza formación en primaria de Estancia de Bordos
La directora del plantel, Guadalupe Peña Badillo, y la presidenta del Comité de Padres de Familia, Yesenia Álvarez Anaya, coincidieron en que el material representará un respaldo para el aprendizaje de los alumnos. El estudiante Elith Gómez Cruz también participó en el evento y agradeció los apoyos a nombre de la comunidad estudiantil.
Alumnos y padres de familia de la escuela rural recibieron más de 60 libros y herramientas pedagógicas. rotativo.com.mx
¿Qué es el programa Mitad Tú, Mitad Yo del DIF San Juan del Río?
No se detalló durante el evento cuántas escuelas han sido beneficiadas por este programa durante el presente ciclo escolar ni cuál es el presupuesto asignado para este tipo de entregas. Tampoco se informó si otras primarias de comunidades rurales del municipio figuran en la agenda de próximas entregas.