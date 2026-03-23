Más de 400 mujeres corren juntas en la Social Run de SEJUVE Querétaro

SEJUVE organiza carrera incluyente que convoca mujeres de los 18 municipios del estado.

Mujeres participan en la Social Run organizada por SEJUVE en el Parque Querétaro 2000 durante el Mes de las Mujeres en Querétaro

Virginia Hernández Vázquez, titular de la SEJUVE, encabezó la Social Run en el marco de las actividades del Mes de las Mujeres en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de marzo de 2026. —Más de 400 mujeres provenientes de los 18 municipios del estado tomaron el Parque Querétaro 2000 este domingo para participar en la Social Run organizada por la Secretaría de la Juventud (SEJUVE), una carrera incluyente enmarcada en las actividades del Mes de las Mujeres.

El evento apostó por algo más que el kilómetro recorrido: yoga, convivencia intergeneracional y una colecta solidaria completaron una jornada que, según sus organizadoras, buscó convertir el deporte en herramienta de cohesión comunitaria.

La iniciativa se inscribe en una tendencia que distintas dependencias estatales han activado durante marzo para trascender los actos protocolarios y llevar las conmemoraciones al espacio público.

Mujeres participan en la Social Run organizada por SEJUVE en el Parque Quer\u00e9taro 2000 durante el Mes de las Mujeres en Quer\u00e9taro Virginia Hernández Vázquez, titular de la SEJUVE, encabezó la Social Run en el marco de las actividades del Mes de las Mujeres en Querétaro.

En ediciones anteriores, actividades deportivas del Mes de las Mujeres en Querétaro han privilegiado eventos en la capital; la convocatoria abierta a los 18 municipios marca una diferencia en el alcance territorial de esta edición.

Virginia Hernández Vázquez, titular de la SEJUVE, indicó que el propósito central fue fortalecer redes de apoyo entre las participantes, más allá del rendimiento deportivo. "Lo que realmente hace especial este tipo de espacios es lo que pasa entre nosotras: el acompañamiento, las porras, las sonrisas, y esa sensación de que no estás sola", señaló durante el evento.

Junto a la carrera, las asistentes realizaron sesiones de yoga y se sumaron a una colecta en favor de la Casa Hogar Maximiliano María Kolbe, institución queretana dedicada a la atención de mujeres en situación vulnerable. La dependencia no informó el monto o volumen de lo recaudado.

Social Run SEJUVE: deporte y solidaridad en el Parque Querétaro 2000

Mujeres participan en la Social Run organizada por SEJUVE en el Parque Quer\u00e9taro 2000 durante el Mes de las Mujeres en Quer\u00e9taro Más de 400 mujeres de los 18 municipios del estado recorrieron el Parque Querétaro 2000 en una carrera incluyente organizada por la Secretaría de la Juventud. rotativo.com.mx

La sede, el Parque Querétaro 2000, albergó una dinámica en la que la competencia cedió protagonismo a la participación. Personas de distintas edades y niveles atléticos se integraron a la misma ruta, en una apuesta por la convivencia sobre el cronómetro.

¿Cuántas mujeres participaron en la Social Run de SEJUVE Querétaro?

La SEJUVE reportó una asistencia superior a 400 participantes, sin desglosar la cifra por municipio ni por rango de edad. La secretaría tampoco precisó si el recorrido contó con medición oficial de tiempos o si la convocatoria se extenderá a otras fechas del año.

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