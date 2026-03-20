Arranca en Querétaro el 2° Foro de Educación en Alta Tecnología y Cloud Computing

Municipio de Querétaro reúne a 42 ponentes y empresas como Google, Microsoft y AWS para democratizar el talento digital.

Estudiantes y empresas tecnológicas participan en el 2° Foro de Alta Tecnología y Cloud Computing en BLOQUE Querétaro

El 2° Foro de Alta Tecnología convoca a 30 empresas globales, entre ellas Google, Microsoft y Amazon Web Services, en el Centro de Innovación BLOQUE de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de marzo de 2026. — Dos mil estudiantes, 42 ponentes especializados, 30 empresas tecnológicas de alcance global y nueve instituciones educativas convergen esta semana en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, donde arrancó el 2° Foro de Educación en Alta Tecnología y Cloud Computing organizado por el municipio de Querétaro en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado.

El evento tiene lugar un año después de la primera edición del foro, que marcó el debut de BLOQUE como plataforma de vinculación entre academia e industria tecnológica en la capital queretana.

La apuesta del municipio esta ocasión es más ambiciosa: incorporar a gigantes del sector como Google, Microsoft, Huawei, Amazon Web Services, Oracle e Intel, además de ampliar la participación estudiantil respecto al arranque anterior.

El secretario de Innovación y Tecnología, Rodrigo Ruiz Ballesteros, encabezó el acto inaugural en representación del alcalde Felifer Macías. "En Querétaro estamos apostando por una transformación profunda basada en el talento", señaló, y subrayó que desde BLOQUE se busca construir una comunidad que no solo consuma tecnología, sino que la produzca y la convierta en oportunidades económicas concretas para los ciudadanos.

Torneos de programación y empresas globales en el programa de Alta Tecnología

La agenda incluye conferencias magistrales, paneles sobre inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad, así como torneos de programación y competencias de hacking que buscan identificar y proyectar talento local.

Estudiantes y empresas tecnol\u00f3gicas participan en el 2\u00b0 Foro de Alta Tecnolog\u00eda y Cloud Computing en BLOQUE Quer\u00e9taro El 2° Foro de Alta Tecnología convoca a 30 empresas globales, entre ellas Google, Microsoft y Amazon Web Services, en el Centro de Innovación BLOQUE de Querétaro.

No se trata exclusivamente de un espacio de formación pasiva: la dinámica competitiva distingue a esta edición de los foros institucionales convencionales.

Al acto inaugural asistieron el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Ricardo Villanueva Lomelí, y la secretaria de Educación del Estado, Martha Elena Soto Obregón, quienes coincidieron en señalar que la formación en áreas como cloud computing e inteligencia artificial resulta determinante para la competitividad económica regional en los próximos años.

¿Qué oportunidades abre el Foro de Cloud Computing para los jóvenes de Querétaro?

Ruiz Ballesteros precisó que uno de los ejes de la estrategia municipal es democratizar el acceso a herramientas tecnológicas y fortalecer los puentes entre el sistema educativo y la industria.

Lo que queda pendiente de aclarar es si el municipio contempla mecanismos formales de seguimiento para medir cuántos participantes del foro logran vincularse laboralmente con las empresas asistentes, un dato que definiría el impacto real del evento más allá de sus cifras de asistencia.

El foro continuará durante los próximos días en las instalaciones de BLOQUE, ubicado en la capital del estado.

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