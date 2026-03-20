Querétaro, 20 de marzo de 2026. — Dos mil estudiantes, 42 ponentes especializados, 30 empresas tecnológicas de alcance global y nueve instituciones educativas convergen esta semana en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, donde arrancó el 2° Foro de Educación en Alta Tecnología y Cloud Computing organizado por el municipio de Querétaro en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado.
El evento tiene lugar un año después de la primera edición del foro, que marcó el debut de BLOQUE como plataforma de vinculación entre academia e industria tecnológica en la capital queretana.
La apuesta del municipio esta ocasión es más ambiciosa: incorporar a gigantes del sector como Google, Microsoft, Huawei, Amazon Web Services, Oracle e Intel, además de ampliar la participación estudiantil respecto al arranque anterior.
El secretario de Innovación y Tecnología, Rodrigo Ruiz Ballesteros, encabezó el acto inaugural en representación del alcalde Felifer Macías. "En Querétaro estamos apostando por una transformación profunda basada en el talento", señaló, y subrayó que desde BLOQUE se busca construir una comunidad que no solo consuma tecnología, sino que la produzca y la convierta en oportunidades económicas concretas para los ciudadanos.
Torneos de programación y empresas globales en el programa de Alta Tecnología
La agenda incluye conferencias magistrales, paneles sobre inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad, así como torneos de programación y competencias de hacking que buscan identificar y proyectar talento local.
El 2° Foro de Alta Tecnología convoca a 30 empresas globales, entre ellas Google, Microsoft y Amazon Web Services, en el Centro de Innovación BLOQUE de Querétaro.
No se trata exclusivamente de un espacio de formación pasiva: la dinámica competitiva distingue a esta edición de los foros institucionales convencionales.
Al acto inaugural asistieron el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Ricardo Villanueva Lomelí, y la secretaria de Educación del Estado, Martha Elena Soto Obregón, quienes coincidieron en señalar que la formación en áreas como cloud computing e inteligencia artificial resulta determinante para la competitividad económica regional en los próximos años.
¿Qué oportunidades abre el Foro de Cloud Computing para los jóvenes de Querétaro?
Ruiz Ballesteros precisó que uno de los ejes de la estrategia municipal es democratizar el acceso a herramientas tecnológicas y fortalecer los puentes entre el sistema educativo y la industria.
Lo que queda pendiente de aclarar es si el municipio contempla mecanismos formales de seguimiento para medir cuántos participantes del foro logran vincularse laboralmente con las empresas asistentes, un dato que definiría el impacto real del evento más allá de sus cifras de asistencia.
El foro continuará durante los próximos días en las instalaciones de BLOQUE, ubicado en la capital del estado.