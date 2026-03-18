Capturan en Querétaro a prófugo de Hidalgo por violación a la intimidad sexual

Elementos de la Policía de Investigación localizaron al imputado sobre la Carretera Estatal 100, cerca de Ferroparque Gramosa.

Detención de Cruz N por violación a la intimidad sexual agravada en Carretera Estatal 100 en Querétaro

Agentes de la Policía de Investigación del Delito ejecutaron la orden de aprehensión en Santiago de Querétaro.

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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Mar 18, 2026
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Querétaro, 18 de marzo de 2026. —Agentes de la Policía de Investigación del Delito detuvieron a Cruz "N", originario de Hidalgo, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de violación a la intimidad sexual agravada.

La captura ocurrió el 17 de febrero de 2026 sobre la Carretera Estatal número 100, a la altura de Ferroparque Gramosa, en Santiago de Querétaro, como resultado de un operativo conjunto entre las fiscalías de Querétaro e Hidalgo.

El imputado era buscado por autoridad judicial del estado de Hidalgo, donde enfrenta el proceso penal. La operación se enmarca en los mecanismos de colaboración entre fiscalías estatales para el cumplimiento de mandamientos judiciales fuera de la entidad de origen, un esquema que ha permitido ejecutar detenciones en territorio queretano de personas requeridas en otras demarcaciones.

Tras la localización, los elementos investigadores informaron a Cruz "N" el motivo de su detención y le dieron lectura a sus derechos. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, donde quedó a disposición de oficiales de la Policía de Investigación de Hidalgo ese mismo día para su traslado formal.

La violación a la intimidad sexual agravada está tipificada en diversas legislaciones estatales y contempla penas que pueden incrementarse cuando la víctima es menor de edad o cuando el material se difunde a través de medios electrónicos. En Hidalgo, este delito forma parte de las reformas al código penal orientadas a sancionar la difusión no consentida de contenido íntimo.

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