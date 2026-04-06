Vinculan a proceso a hombre por homicidio en colonia Felipe Carrillo Puerto, Querétaro

Fiscalía obtiene vinculación a proceso con prisión preventiva por homicidio en la capital.

Personal pericial de la Fiscalía de Querétaro procesa la escena del homicidio en colonia Felipe Carrillo Puerto, municipio de Querétaro.

Julio "N", de origen hondureño, quedó en prisión preventiva tras ser vinculado a proceso por homicidio doloso en la capital del estado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de abril de 2026. —Un hombre identificado como Julio "N", de origen hondureño, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso tras el asesinato de un hombre en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Querétaro.

La autoridad judicial impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado determinó mediante peritajes y el análisis de videograbaciones que Julio "N" fue el autor de los hechos ocurridos el 16 de marzo pasado, cuando personal pericial encontró el cuerpo de una persona del sexo masculino en la mencionada colonia. La víctima presentaba una herida producida por arma blanca que le causó la muerte.

Tras la integración de la carpeta de investigación, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión en contra de Julio "N" y la ejecutó antes de presentarlo ante la autoridad judicial. En la audiencia inicial, el juez consideró suficientes los elementos aportados por el Ministerio Público para decretar la vinculación a proceso, con prisión preventiva como medida cautelar.

Videograbaciones y peritajes, claves para identificar al presunto homicida en Querétaro

¿Cómo identificó la Fiscalía de Querétaro al responsable del homicidio en Felipe Carrillo Puerto?

La identidad del probable responsable se estableció a partir de actos de investigación que incluyeron el procesamiento del lugar de los hechos, la obtención y revisión de imágenes de videocámaras en la zona y análisis periciales. La combinación de estos elementos permitió a los investigadores señalar a Julio "N" como el autor de la agresión fatal.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido postura sobre la identidad de la víctima ni sobre el presunto móvil del crimen.

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