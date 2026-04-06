Querétaro, 6 de abril de 2026. —Un hombre identificado como Julio "N", de origen hondureño, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso tras el asesinato de un hombre en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Querétaro.
La autoridad judicial impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
La Fiscalía General del Estado determinó mediante peritajes y el análisis de videograbaciones que Julio "N" fue el autor de los hechos ocurridos el 16 de marzo pasado, cuando personal pericial encontró el cuerpo de una persona del sexo masculino en la mencionada colonia. La víctima presentaba una herida producida por arma blanca que le causó la muerte.
Tras la integración de la carpeta de investigación, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión en contra de Julio "N" y la ejecutó antes de presentarlo ante la autoridad judicial. En la audiencia inicial, el juez consideró suficientes los elementos aportados por el Ministerio Público para decretar la vinculación a proceso, con prisión preventiva como medida cautelar.
Videograbaciones y peritajes, claves para identificar al presunto homicida en Querétaro
¿Cómo identificó la Fiscalía de Querétaro al responsable del homicidio en Felipe Carrillo Puerto?
La identidad del probable responsable se estableció a partir de actos de investigación que incluyeron el procesamiento del lugar de los hechos, la obtención y revisión de imágenes de videocámaras en la zona y análisis periciales. La combinación de estos elementos permitió a los investigadores señalar a Julio "N" como el autor de la agresión fatal.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido postura sobre la identidad de la víctima ni sobre el presunto móvil del crimen.