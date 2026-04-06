Ciudad de México, 6 de abril de 2026. — El escándalo que sacude el matrimonio de Ana Bárbara y Ángel Muñoz sumó un nuevo protagonista inesperado: Don Antero Ugalde, padre de la cantante, estaría moviendo piezas desde fuera del cuadro para empujar el divorcio de su hija.

La revelación salió de la propia Adriana Toval, la periodista costarricense que destapó el amorío con el empresario hace casi un mes, durante una entrevista exclusiva con el programa Siéntese Quien Pueda emitida el fin de semana pasado, en la que confirmó que el suegro de Muñoz la llamó directamente a su cuarto mientras grababa en Costa Rica.

El conflicto estalló el 12 de marzo pasado, cuando Toval reconoció en El Gordo y la Flaca que mantuvo una relación sentimental con el marido de la Reina Grupera entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

La periodista presentó capturas de mensajes, videollamadas y audios que comprometen a Muñoz, incluido uno en el que el empresario afirma: "Si ella no tuviera a sus hijos… si estuviéramos bien".

El matrimonio, iniciado en 2014 y formalizado en 2020, entró en crisis el 9 de marzo, cuando Ana Bárbara habría descubierto el amorío y le pidió al empresario abandonar la casa de Beverly Hills.

El nuevo giro llegó el fin de semana, cuando Toval describió en televisión el momento exacto en que Don Antero la contactó. "Cuando ella llegó a mi cuarto para la entrevista, recibió una llamada y adivina quién la llamaba… el papá de Ana Bárbara, Don Antero", narró la periodista Kerly Ruiz, quien viajó a Costa Rica para grabar el encuentro.

La revelación confirmaría la versión que TVyNovelas publicó sobre el papel activo del padre de la cantante en el proceso legal, una postura consistente con las declaraciones que Ugalde había hecho semanas atrás, cuando llamó a Muñoz "pelele" y "ratero" en entrevista con el mismo programa.

La relación entre Ana Bárbara y su padre estuvo distanciada durante años por su decisión de casarse con el empresario, pero la infidelidad reabrió el canal familiar.

Don Antero declaró a medios de espectáculos que su esposa, madre de la cantante, se encontraba "deshecha" tras conocer los detalles del engaño, y culpó abiertamente al empresario de haber aislado a su hija del resto del clan Ugalde.

El hermano de la cantante, Francisco Ugalde, también se pronunció: dijo al periodista Jordi Martin que se sentía "súper dolido" y que había advertido sobre Muñoz "desde hacía muchísimo tiempo".

En paralelo, el periodista Alex Rodríguez reportó en Siéntese Quien Pueda que Ana Bárbara ya está en contacto con dos grupos de abogados "muy poderosos de Los Ángeles" para iniciar los trámites de divorcio.

El objetivo de la intérprete de Bandido sería blindar su patrimonio ante los audios filtrados en los que Muñoz expresa su intención de quedarse con la casa familiar en Beverly Hills.

"Yo, mi sueño, es quedarme con esta casa, quiero pagar yo más que ella, mi plan es hacer dinero donde yo pueda", se escucha al empresario en una de las grabaciones difundidas por Toval.

José Emilio Fernández Levy, hijastro de Ana Bárbara e hijo de la fallecida actriz Mariana Levy, también reaccionó al escándalo en declaraciones a la prensa.

El joven actor afirmó que Muñoz "es una mala persona que le ha hecho un mal impresionante" a su madrastra y sostuvo que el tiempo le dio la razón sobre sus advertencias previas.

El empresario, a través de su abogado Guillermo Pous, ha respondido con un comunicado en el que denuncia ser víctima de una "campaña de difamación" y advierte que podría proceder legalmente contra Toval por difamación, calumnia e injuria.

Hasta el momento, Ana Bárbara no ha emitido postura pública sobre el proceso de divorcio ni sobre las declaraciones de su padre.