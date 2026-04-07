México, 7 de abril de 2026. —Miguel Tapia Rayón fue identificado como el noveno trabajador hallado sin vida del grupo de 10 mineros secuestrados el mes pasado en Concordia, Sinaloa, según confirmó la empresa canadiense Vizsla Silver, dueña del proyecto donde laboraban las víctimas. Con esta identificación, las autoridades estatales y la empresa solo mantienen pendiente la localización de un trabajador más, en uno de los plagios colectivos más graves registrados en la entidad en los últimos años.
La compañía dio a conocer el reconocimiento del cuerpo a través de un comunicado oficial difundido a sus accionistas y replicado por las autoridades sinaloenses. La identificación se suma a la localización progresiva de los restos de los mineros plagiados desde finales de marzo, cuando comenzó el operativo de búsqueda en la zona serrana del municipio.
El Gabinete de Seguridad federal, encabezado por Omar García Harfuch, ha señalado a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa como presunta responsable del secuestro y posterior asesinato del grupo. La hipótesis oficial sostiene que el plagio respondió a la disputa por el control territorial que mantienen Los Chapitos y Los Mayos en la zona serrana sinaloense desde la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024.
Concordia se ubica en el sur de Sinaloa, en una región donde la minería convive con cultivos ilícitos y rutas de trasiego controladas por grupos del crimen organizado. La empresa Vizsla Silver mantiene operaciones en el proyecto Panuco, considerado uno de los yacimientos de plata más importantes del país y desarrollado con capital canadiense.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ni la Secretaría de Marina han informado sobre detenciones vinculadas al caso ni precisado la fecha exacta en que será entregado a sus familiares el cuerpo de Tapia Rayón.