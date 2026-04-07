La organización Cabrera Sarabia ha recibido múltiples golpes por parte de las autoridades federales en los últimos cuatro meses. En diciembre de 2025, fuerzas conjuntas capturaron a Roberto "N", alias "El 02", líder de una célula de esta misma estructura en Chihuahua, y días después cayó Edgar "N", "El Limones", operador financiero del grupo en la región Laguna de Durango y Coahuila, junto con cinco colaboradores más.

La detención de este domingo en la capital representa la primera acción documentada contra esta organización fuera de su zona tradicional de influencia en el norte del país.

Agentes de campo identificaron a los sospechosos tras indagatorias sobre un grupo dedicado al transporte de sustancias sintéticas hacia la Ciudad de México.

El despliegue se concentró en las inmediaciones de un centro comercial de Guadalupe Tepeyac, donde los tres individuos fueron interceptados con la droga y un vehículo relacionado con la operación.

Participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Cabrera Sarabia: del Triángulo Dorado a la capital

Los Cabrera Sarabia son una estructura familiar originaria de Durango que opera como célula subordinada a la facción de "Los Mayos" dentro del Cártel de Sinaloa.

Su zona histórica de influencia abarca el llamado Triángulo Dorado —la sierra entre Sinaloa, Durango y Chihuahua—, donde controlan rutas de narcotráfico y producción de drogas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos los sancionó por sus vínculos con el trasiego de estupefacientes, y varios de sus líderes históricos enfrentan procesos judiciales en cortes estadounidenses.

La presencia de sus operadores en la Ciudad de México sugiere una posible expansión de las rutas de distribución de metanfetamina hacia el centro del país, un patrón que las autoridades federales han detectado en meses recientes con otros grupos del crimen organizado.

Durante la actual administración, el Gabinete de Seguridad reporta el decomiso de más de 346 toneladas de droga y el desmantelamiento de más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos de producción de metanfetaminas en diversas entidades.

¿Qué sigue para los detenidos en Gustavo A. Madero?

Los tres individuos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público federal, quien determinará su situación jurídica.

Las investigaciones continúan para identificar posibles redes de distribución vinculadas a esta célula en la zona metropolitana. Hasta el momento, la organización Cabrera Sarabia no ha emitido postura sobre las detenciones de sus presuntos integrantes.