"Nunca más una fiscalía opaca": Godoy presenta el Plan Estratégico de la FGR 2026–2029 ante gobernadores y poderes de la Unión

Ernestina Godoy compromete tolerancia cero a corrupción y persecución penal diferenciada por complejidad; el Senado dictaminará el plan en 60 días.

Ernestina Godoy Ramos presenta el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 en el Centro Cultural del México Contemporáneo, Ciudad de México

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República, durante la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 en el Centro Cultural del México Contemporáneo.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 17, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

México, 17 de abril de 2026. —"Nunca más una fiscalía opaca con una burocracia dorada." Con esa advertencia, Ernestina Godoy Ramos presentó este viernes el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029, el primer documento de ruta operativa de su gestión al frente de la Fiscalía General de la República (FGR). El acto se realizó en el Centro Cultural del México Contemporáneo de la Ciudad de México, ante representantes de los tres poderes de la Unión, gobernadoras, gobernadores y fiscales de todo el país. El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, estuvo entre los mandatarios convocados.

Ernestina Godoy Ramos presenta el Plan Estrat\u00e9gico de Procuraci\u00f3n de Justicia 2026\u20132029 en el Centro Cultural del M\u00e9xico Contempor\u00e1neo, Ciudad de M\u00e9xico El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, asistió al acto junto a mandatarios y representantes de los tres poderes de la Unión convocados por la FGR. rotativo.com.mx

El plan llegó cuatro meses después de la designación de Godoy —que tomó posesión el 3 de diciembre de 2025— y sin que la dependencia haya presentado un informe sobre las condiciones en que recibió la institución tras la salida de Alejandro Gertz Manero. La fiscal sostuvo que el documento "obliga a pasar de la inercia a la acción, de la fragmentación a la inteligencia, de un modelo de tramitación masiva y reactiva hacia una gestión diferenciada por complejidad". Godoy precisó que el plan ya fue entregado formalmente al Senado de la República, que tiene un plazo de hasta 60 días para dictaminarlo, conforme al artículo 88 de la Ley de la FGR. La Fiscalía de Querétaro reportó esta semana una caída del 29% en homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2026, periodo en el que la coordinación con la delegación federal de la FGR en la entidad fue señalada como factor de los resultados.

Ernestina Godoy Ramos presenta el Plan Estrat\u00e9gico de Procuraci\u00f3n de Justicia 2026\u20132029 en el Centro Cultural del M\u00e9xico Contempor\u00e1neo, Ciudad de M\u00e9xico El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, asistió al acto junto a mandatarios y representantes de los tres poderes de la Unión convocados por la FGR. rotativo.com.mx

El plan también aterriza en un contexto de cambios estructurales en la propia FGR: el 14 de abril, cuatro días antes del acto, el Diario Oficial de la Federación publicó una reforma al Estatuto Orgánico de la dependencia que modifica 85 de sus artículos, más de un tercio del total. La fiscal subrayó ante los asistentes que bajo su administración rige "tolerancia cero frente a cualquier acto de corrupción, negligencia o falta administrativa", y que la procuración de justicia "no puede ser un trámite burocrático ni una estadística, es el cimiento sobre el cual descansa nuestra democracia". Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, representó en la ceremonia a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ernestina Godoy Ramos presenta el Plan Estrat\u00e9gico de Procuraci\u00f3n de Justicia 2026\u20132029 en el Centro Cultural del M\u00e9xico Contempor\u00e1neo, Ciudad de M\u00e9xico El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, asistió al acto junto a mandatarios y representantes de los tres poderes de la Unión convocados por la FGR. rotativo.com.mx

Lo que el plan no aclaró en el acto: cuáles son las metas cuantitativas específicas por fenómeno criminal ni cuántos recursos presupuestales se asignan para ejecutarlo entre 2026 y 2029. El Senado ahora tiene la responsabilidad de analizar esos detalles durante el proceso de dictaminación.

gobiernofiscaliamexico

Reciente

Palacio Nacional durante reunión bilateral entre la presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios del gobierno de Estados Unidos.
México

T-MEC: Sheinbaum recibe a Greer el lunes

El secretario de Economía Marcelo Ebrard encabezará las sesiones técnicas con el equipo de Jamieson Greer durante toda la jornada del lunes.

Tropas israelíes en el sur de Líbano durante el cese al fuego de 10 días anunciado por Donald Trump este jueves.
Internacional

Alto el fuego Israel-Líbano con tropas dentro

El presidente estadounidense anunció un cese de hostilidades de 10 días entre Israel y Líbano y convocó a Benjamin Netanyahu y a Joseph Aoun a la Casa Blanca para la primera cumbre bilateral desde 1983.

Cocineras de El Carrizo preparan gorditas sobre comal de leña durante edición anterior del Festival de la Gordita y Dobladita en San Juan del Río.
San Juan del Río

Festival de la Gordita El Carrizo 2026

La quinta edición del Festival de la Gordita y Dobladita se realiza el 26 de abril en la comunidad de El Carrizo con entrada libre y platillos hechos a mano.

Camioneta Chevrolet Cheyenne consumida por el fuego en la caseta de peaje de Palmillas, rumbo a la Ciudad de México.
San Juan del Río

Arde camioneta en caseta de Palmillas

El fuego consumió por completo la unidad Chevrolet Cheyenne y su carga. No se reportaron personas lesionadas en el hecho ocurrido en San Juan del Río.