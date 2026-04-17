México, 17 de abril de 2026. —"Nunca más una fiscalía opaca con una burocracia dorada." Con esa advertencia, Ernestina Godoy Ramos presentó este viernes el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029, el primer documento de ruta operativa de su gestión al frente de la Fiscalía General de la República (FGR). El acto se realizó en el Centro Cultural del México Contemporáneo de la Ciudad de México, ante representantes de los tres poderes de la Unión, gobernadoras, gobernadores y fiscales de todo el país. El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, estuvo entre los mandatarios convocados.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, asistió al acto junto a mandatarios y representantes de los tres poderes de la Unión convocados por la FGR. rotativo.com.mx
El plan llegó cuatro meses después de la designación de Godoy —que tomó posesión el 3 de diciembre de 2025— y sin que la dependencia haya presentado un informe sobre las condiciones en que recibió la institución tras la salida de Alejandro Gertz Manero. La fiscal sostuvo que el documento "obliga a pasar de la inercia a la acción, de la fragmentación a la inteligencia, de un modelo de tramitación masiva y reactiva hacia una gestión diferenciada por complejidad". Godoy precisó que el plan ya fue entregado formalmente al Senado de la República, que tiene un plazo de hasta 60 días para dictaminarlo, conforme al artículo 88 de la Ley de la FGR. La Fiscalía de Querétaro reportó esta semana una caída del 29% en homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2026, periodo en el que la coordinación con la delegación federal de la FGR en la entidad fue señalada como factor de los resultados.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, asistió al acto junto a mandatarios y representantes de los tres poderes de la Unión convocados por la FGR. rotativo.com.mx
El plan también aterriza en un contexto de cambios estructurales en la propia FGR: el 14 de abril, cuatro días antes del acto, el Diario Oficial de la Federación publicó una reforma al Estatuto Orgánico de la dependencia que modifica 85 de sus artículos, más de un tercio del total. La fiscal subrayó ante los asistentes que bajo su administración rige "tolerancia cero frente a cualquier acto de corrupción, negligencia o falta administrativa", y que la procuración de justicia "no puede ser un trámite burocrático ni una estadística, es el cimiento sobre el cual descansa nuestra democracia". Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, representó en la ceremonia a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, asistió al acto junto a mandatarios y representantes de los tres poderes de la Unión convocados por la FGR. rotativo.com.mx
Lo que el plan no aclaró en el acto: cuáles son las metas cuantitativas específicas por fenómeno criminal ni cuántos recursos presupuestales se asignan para ejecutarlo entre 2026 y 2029. El Senado ahora tiene la responsabilidad de analizar esos detalles durante el proceso de dictaminación.