DIF San Juan del Río entrega 39 balones y 12 lámparas a primaria de Santa Matilde

Sistema DIF municipal entrega mobiliario y artículos para pintura en escuela Víctor Rosales.

Gina Sánchez Barrios entrega balones y material didáctico a primaria Víctor Rosales de Santa Matilde en San Juan del Río

Gina Sánchez Barrios, presidenta del DIF San Juan del Río, durante la entrega de material en Santa Matilde

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 16 de abril de 2026. — La primaria Víctor Rosales de Santa Matilde recibió 39 balones deportivos, seis pizarrones blancos, 12 lámparas LED y siete cubetas de pintura, entre otros artículos, durante una entrega encabezada por Gina Sánchez Barrios, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Juan del Río. La dotación incluyó también material didáctico y herramienta para aplicación de pintura, dentro del programa "Mitad Tú, Mitad Yo".

Gina S\u00e1nchez Barrios entrega balones y material did\u00e1ctico a primaria V\u00edctor Rosales de Santa Matilde en San Juan del R\u00edo Gina Sánchez Barrios, presidenta del DIF San Juan del Río, durante la entrega de material en Santa Matilde rotativo.com.mx

La entrega forma parte de un esquema de intervención escolar que el DIF municipal opera desde enero de 2022, cuando el organismo presentó la campaña con el objetivo de rehabilitar y dignificar planteles educativos en colonias y comunidades de San Juan del Río. El programa Mitad Tú, Mitad Yo arrancó en la comunidad de El Coto y desde entonces opera con donación de pintura, impermeabilizante y herramientas, además de reforestación con plantas y árboles.

Gina S\u00e1nchez Barrios entrega balones y material did\u00e1ctico a primaria V\u00edctor Rosales de Santa Matilde en San Juan del R\u00edo Estudiantes de la primaria Víctor Rosales reciben material didáctico y deportivo dentro del programa Mitad Tú, Mitad Yo. rotativo.com.mx

El paquete entregado a la Víctor Rosales se integró por loterías, juegos de ajedrez, ruletas de multiplicaciones, banco matemático y balanza romana en el rubro didáctico; 13 balones de futbol, 13 de basquetbol y 13 de volibol en deportivo; seis pizarrones blancos y 12 lámparas LED en mobiliario; y siete cubetas de pintura, cuatro latas, ocho rodillos, seis brochas, cinco extensiones, una escalera de tijera y una impresora en herramienta. El jardín de niños Nicolás Bravo de la misma comunidad recibió equipo de cómputo dentro de la misma jornada.

Gina S\u00e1nchez Barrios entrega balones y material did\u00e1ctico a primaria V\u00edctor Rosales de Santa Matilde en San Juan del R\u00edo Estudiantes de la primaria Víctor Rosales reciben material didáctico y deportivo dentro del programa Mitad Tú, Mitad Yo. rotativo.com.mx

Sánchez Barrios señaló durante el acto que el material busca sostener la calidad educativa en las escuelas de comunidades del municipio. "Que ese material sirva para que ustedes sigan teniendo una calidad en la educación que reciben todos los días", expresó la titular del organismo ante estudiantes, docentes y madres y padres de familia reunidos en el plantel.

La intervención en Santa Matilde se suma a las 26 escuelas que el DIF municipal reportó haber atendido durante los cuatro años de la actual administración, según el cuarto informe de gestión presentado en noviembre de 2025, que documentó intervención en planteles de comunidades como Santa Bárbara, La Estación y zonas del centro.

En el evento estuvieron presentes la directora del plantel, Patricia Pérez Heredia; la presidenta del Comité de Madres y Padres de Familia, Ana Patricia Aguilar Mejía; la delegada de Santa Matilde, Yolanda Bravo Rodríguez; y la directora del Sistema Municipal DIF, Patricia Mendoza Mejía.

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