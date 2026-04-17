Jornada Aquí Contigo Gober atendió a más de 2 mil sanjuanenses en la Unidad Deportiva Maquío

El secretario particular del gobernador Mauricio Herbert Pesquera y el alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezaron la jornada en la Unidad Deportiva Maquío.

Ciudadanos realizan trámites en la Jornada Aquí Contigo Gober en la Unidad Deportiva Maquío de San Juan del Río.

Dependencias estatales y municipales instalaron módulos de atención en la Unidad Deportiva Maquío durante la mañana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de abril de 2026. — Más de 2 mil sanjuanenses acudieron este jueves a la Jornada Aquí Contigo Gober instalada en la Unidad Deportiva Maquío, en la zona Oriente del municipio, donde dependencias estatales y municipales concentraron trámites gratuitos y dialogaron directamente con solicitantes durante toda la mañana.

El secretario particular del gobernador Mauricio Kuri González, Mauricio Herbert Pesquera, encabezó la atención junto al presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, en una jornada que retomó el formato itinerante que el Ejecutivo estatal puso en marcha en 2022 y que ha regresado al municipio como parte del despliegue territorial del gobierno estatal en la recta final de la administración.

Ciudadanos realizan tr\u00e1mites en la Jornada Aqu\u00ed Contigo Gober en la Unidad Deportiva Maqu\u00edo de San Juan del R\u00edo. Dependencias estatales y municipales instalaron módulos de atención en la Unidad Deportiva Maquío durante la mañana. rotativo.com.mx

La convocatoria oficial difundida el 14 de abril anunciaba la participación de 14 dependencias estatales con horario de 9:30 a 13:00 horas, oferta que se amplió con dependencias municipales durante la ejecución.

En el encuentro participaron las áreas estatales de Salud, Seguridad, Desarrollo Social, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Agropecuario, Cultura, Finanzas, Gobierno y la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), además de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y otras oficinas municipales, que atendieron peticiones y planteamientos ciudadanos en formato de ventanilla directa.

Lo que la fuente oficial no precisó

El comunicado estatal no informó el desglose de trámites completados por dependencia ni cuántas de las más de 2 mil personas atendidas llegaron por servicios específicos —licencias de manejo, actas de nacimiento, trámites vehiculares, módulo AMEQ, consultas médicas, pruebas rápidas de laboratorio u orientación de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y el Centro de Justicia para Mujeres, todos ellos anunciados en la convocatoria previa—.

Tampoco se dio a conocer cuántas peticiones quedaron canalizadas para seguimiento posterior ni el calendario de la próxima edición en San Juan del Río. El programa Aquí Contigo Gober contemplaba originalmente una edición mensual en cada uno de los 18 municipios del estado.

Ciudadanos realizan tr\u00e1mites en la Jornada Aqu\u00ed Contigo Gober en la Unidad Deportiva Maqu\u00edo de San Juan del R\u00edo. Dependencias estatales y municipales instalaron módulos de atención en la Unidad Deportiva Maquío durante la mañana. rotativo.com.mx

La sede en la zona Oriente coincide con el corredor donde el gobierno estatal ha concentrado actividad política reciente: en la misma jornada del jueves, la coordinadora de Proyectos Regionales,

Tania Ruiz Castro, presentó el esquema del RAN móvil para atender regularización ejidal en conjunto con el municipio, y el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, reconoció que San Juan del Río y Corregidora concentran la mayor presión sobre suelo ejidal del estado, como documentó Rotativo durante la cobertura de la jornada.

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