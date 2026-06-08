Derriba vehículo de carga poste de Residencial Galindas en Querétaro

El impacto contra la base del poste dañó líneas de telefonía e internet; la CFE realiza el reemplazo y la reconexión.

Poste derribado y cables de media tensión caídos sobre una calle de la colonia Residencial Galindas en Querétaro.

Un vehículo de carga impactó la base del poste y provocó la caída de los cables de media tensión en Residencial Galindas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de junio de 2026.- Un vehículo de carga impactó un poste en la colonia Residencial Galindas y derribó cables de media tensión, en un hecho de tránsito que dejó líneas de telefonía e internet afectadas, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.

El golpe ocasionó daños estructurales al poste desde su base, lo que provocó la caída de los cables sobre la zona. No se reportaron personas lesionadas, de acuerdo con la corporación.

¿Qué pasó en Residencial Galindas?

Poste derribado y cables de media tensi\u00f3n ca\u00eddos sobre una calle de la colonia Residencial Galindas en Quer\u00e9taro. Un vehículo de carga impactó la base del poste y provocó la caída de los cables de media tensión en Residencial Galindas. rotativo.com.mx

Tras el reporte, personal de Protección Civil delimitó un perímetro de seguridad y emitió recomendaciones a los vecinos para evitar el tránsito y la permanencia en el área, ante el riesgo que representan los cables derribados. El sitio permanece acordonado.

La afectación alcanzó a líneas de telefonía e internet de la zona, que dependen del tendido dañado. En el lugar trabaja personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que realiza maniobras para el reemplazo del poste y la reconexión de las líneas.

La caída de postes por percances viales es una de las afectaciones recurrentes que atiende la dependencia, junto con otros hechos de tránsito en la zona metropolitana. Una jornada de lluvias del año pasado derivó en la atención de un poste de servicios derribado, entre otras emergencias.

Las autoridades pidieron mantenerse alejados del perímetro hasta que la CFE concluya las maniobras y restablezca por completo el servicio en la colonia.

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