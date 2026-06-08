Derriba vehículo de carga poste de Residencial Galindas en Querétaro

Querétaro, 8 de junio de 2026.- Un vehículo de carga impactó un poste en la colonia Residencial Galindas y derribó cables de media tensión, en un hecho de tránsito que dejó líneas de telefonía e internet afectadas, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.
El golpe ocasionó daños estructurales al poste desde su base, lo que provocó la caída de los cables sobre la zona. No se reportaron personas lesionadas, de acuerdo con la corporación.
¿Qué pasó en Residencial Galindas?
Un vehículo de carga impactó la base del poste y provocó la caída de los cables de media tensión en Residencial Galindas. rotativo.com.mx
Tras el reporte, personal de Protección Civil delimitó un perímetro de seguridad y emitió recomendaciones a los vecinos para evitar el tránsito y la permanencia en el área, ante el riesgo que representan los cables derribados. El sitio permanece acordonado.
La afectación alcanzó a líneas de telefonía e internet de la zona, que dependen del tendido dañado. En el lugar trabaja personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que realiza maniobras para el reemplazo del poste y la reconexión de las líneas.
La caída de postes por percances viales es una de las afectaciones recurrentes que atiende la dependencia, junto con otros hechos de tránsito en la zona metropolitana. Una jornada de lluvias del año pasado derivó en la atención de un poste de servicios derribado, entre otras emergencias.
Las autoridades pidieron mantenerse alejados del perímetro hasta que la CFE concluya las maniobras y restablezca por completo el servicio en la colonia.