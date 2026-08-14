Custodios penitenciarios de Querétaro se capacitan en medicina táctica para emergencias de alto riesgo

El curso de 40 horas, impartido en el CECAFIS, incluyó control de hemorragias, manejo de vía aérea y simulacros de rescate bajo presión

Custodio del CECAFIS practica control de hemorragia con torniquete en maniquí de entrenamiento durante el curso de medicina táctica.

Un custodio aplica un torniquete en un maniquí de entrenamiento ante el resto del grupo durante la fase práctica del curso de medicina táctica del CECAFIS.

Foto: CECAFIS
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 14 de agosto de 2026.- Un total de 20 elementos de custodia de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro completaron el curso "Medicina Táctica", con el que la dependencia busca fortalecer la capacidad de su personal para brindar atención prehospitalaria inmediata en escenarios de alto riesgo al interior de los centros penitenciarios.

La capacitación se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad (CECAFIS) y tuvo una duración de 40 horas bajo un esquema teórico-práctico que incluyó exposiciones, demostraciones, simulacros y resolución de escenarios, con énfasis en la toma de decisiones bajo condiciones de presión.

Entre los temas abordados estuvieron los principios de medicina táctica, evaluación de la escena, seguridad y autoprotección, control de hemorragias, manejo básico de vía aérea, atención de lesiones traumáticas, movilización de víctimas y coordinación con servicios médicos de emergencia. De acuerdo con la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, la formación tiene como objetivo que el personal de custodia pueda responder de manera oportuna, segura y eficiente ante situaciones que comprometan la vida o la integridad física de las personas.

Custodios penitenciarios del CECAFIS realizan simulacro de rescate t\u00e1ctico durante el curso de medicina t\u00e1ctica en Quer\u00e9taro. Elementos de custodia penitenciaria practican técnicas de extracción y cobertura durante el simulacro de alto riesgo del curso de medicina táctica impartido en el CECAFIS.Foto: CECAFIS

El CECAFIS ha sido señalado por la institución como el eje de la profesionalización continua del personal penitenciario en la entidad. En noviembre de 2025, el sistema penitenciario estatal graduó a 89 nuevos elementos operativos en una ceremonia encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González.

Con este curso, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario suma una acción de formación especializada a su programa de capacitación penitenciaria que en abril de 2025 posicionó a Querétaro como sede de formación para servidores públicos de 13 estados bajo estándares internacionales.

capacitación cecafis comisión estatal del sistema penitenciario custodios medicina táctica profesionalización querétaro sistema penitenciario seguridad

Reciente

Visitante observa carrito artesanal con cactáceas y mermeladas en el Festival Xönthe Colón 2026
Querétaro

Festival Xönthe arranca en Colón con vino, artesanías y música

El festival integra casas vinícolas, queserías y productores de pan en la Plaza Soriano, con Kabah el sábado y Los Yaguarú el domingo.

Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina del 14 de agosto de 2026 en Palacio Nacional.
México

Más de 271 mil mexicanos fueron repatriados desde EU en 19 meses

El Instituto Nacional de Migración informó que entre enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026 ingresaron al país 171 mil 508 personas por tierra y 99 mil 685 por vía aérea, procedentes de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional el 14 de agosto de 2026.
México

Sheinbaum: cancelación de visas de EU a mexicanos tiene "sentido político"

La mandataria federal calificó la cancelación de visas a Andrés Manuel López Beltrán como una decisión política y rechazó abrir una investigación sin que Washington presente evidencia concreta.

Marco Antonio Del Prete Tercero estrecha la mano de un ejidatario durante la entrega del Sello Querétaro por conservación forestal en la Sierra Gorda
Querétaro

Pagan a ejidatarios de la Sierra Gorda por conservar 6,932 hectáreas

35 propietarios forestales reciben reconocimientos por la captura de 27 mil 144 toneladas de CO₂ equivalente a través del proyecto Carbono Biodiverso.