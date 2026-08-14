Querétaro, 14 de agosto de 2026.- Un total de 20 elementos de custodia de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro completaron el curso "Medicina Táctica", con el que la dependencia busca fortalecer la capacidad de su personal para brindar atención prehospitalaria inmediata en escenarios de alto riesgo al interior de los centros penitenciarios.
La capacitación se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad (CECAFIS) y tuvo una duración de 40 horas bajo un esquema teórico-práctico que incluyó exposiciones, demostraciones, simulacros y resolución de escenarios, con énfasis en la toma de decisiones bajo condiciones de presión.
Entre los temas abordados estuvieron los principios de medicina táctica, evaluación de la escena, seguridad y autoprotección, control de hemorragias, manejo básico de vía aérea, atención de lesiones traumáticas, movilización de víctimas y coordinación con servicios médicos de emergencia. De acuerdo con la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, la formación tiene como objetivo que el personal de custodia pueda responder de manera oportuna, segura y eficiente ante situaciones que comprometan la vida o la integridad física de las personas.
Elementos de custodia penitenciaria practican técnicas de extracción y cobertura durante el simulacro de alto riesgo del curso de medicina táctica impartido en el CECAFIS.Foto: CECAFIS
El CECAFIS ha sido señalado por la institución como el eje de la profesionalización continua del personal penitenciario en la entidad. En noviembre de 2025, el sistema penitenciario estatal graduó a 89 nuevos elementos operativos en una ceremonia encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González.
Con este curso, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario suma una acción de formación especializada a su programa de capacitación penitenciaria que en abril de 2025 posicionó a Querétaro como sede de formación para servidores públicos de 13 estados bajo estándares internacionales.