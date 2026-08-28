UTEQ capacita a más de 200 trabajadores de Safran en Querétaro

El programa FUEL, impartido por la Universidad Tecnológica de Querétaro, abarca liderazgo, cultura organizacional y excelencia operativa en cinco plantas de Safran Group.

Grupo de directivos de UTEQ y Safran Group posa junto a una réplica de motor de turbina durante la inauguración del programa FUEL en Querétaro.

Representantes de la Universidad Tecnológica de Querétaro y de Safran Group encabezaron la inauguración del programa FUEL, enfocado en liderazgo y cultura organizacional para el personal de las cinco plantas de la empresa en la entidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de agosto de 2026.- Más de 200 colaboradores de las cinco plantas de Safran Group en Querétaro comenzaron a capacitarse en liderazgo, desarrollo de equipos y cultura organizacional mediante el programa Fueling Up Effectiveness Leadership (FUEL), impartido por la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ).

El programa está conformado por tres módulos: Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Desempeño Operativo; Cumplimiento en el Lugar de Trabajo; y Colaboración y Compromisos, según detalló la directora de Recursos Humanos de Safran Group, Vanesa Córdova, quien señaló que estos ejes buscan fortalecer las competencias de los participantes en colaboración, excelencia operativa y mejora continua.

El rector de la UTEQ, Luis Fernando Pantoja Amaro, indicó que la capacitación permite a la institución poner sus capacidades de formación y educación continua al servicio del desarrollo del talento humano del sector productivo, particularmente del sector aeroespacial, mediante estrategias formativas que responden a las necesidades de la industria.

"Estamos seguros de que los resultados de este esfuerzo conjunto se reflejarán en líderes mejor preparados, equipos más sólidos, una mayor colaboración y una cultura organizacional orientada cada vez más hacia la excelencia.

En la UTEQ estamos convencidos de que el liderazgo tiene un efecto multiplicador", dijo Pantoja Amaro.

La UTEQ, que en años anteriores ha albergado ferias de vinculación laboral entre empresas del clúster industrial y jóvenes en formación, suma ahora este programa de capacitación directa dentro de las instalaciones de Safran Group.

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