Querétaro, 28 de agosto de 2026.- Más de 200 colaboradores de las cinco plantas de Safran Group en Querétaro comenzaron a capacitarse en liderazgo, desarrollo de equipos y cultura organizacional mediante el programa Fueling Up Effectiveness Leadership (FUEL), impartido por la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ).
El programa está conformado por tres módulos: Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Desempeño Operativo; Cumplimiento en el Lugar de Trabajo; y Colaboración y Compromisos, según detalló la directora de Recursos Humanos de Safran Group, Vanesa Córdova, quien señaló que estos ejes buscan fortalecer las competencias de los participantes en colaboración, excelencia operativa y mejora continua.
El rector de la UTEQ, Luis Fernando Pantoja Amaro, indicó que la capacitación permite a la institución poner sus capacidades de formación y educación continua al servicio del desarrollo del talento humano del sector productivo, particularmente del sector aeroespacial, mediante estrategias formativas que responden a las necesidades de la industria.
"Estamos seguros de que los resultados de este esfuerzo conjunto se reflejarán en líderes mejor preparados, equipos más sólidos, una mayor colaboración y una cultura organizacional orientada cada vez más hacia la excelencia.
En la UTEQ estamos convencidos de que el liderazgo tiene un efecto multiplicador", dijo Pantoja Amaro.
La UTEQ, que en años anteriores ha albergado ferias de vinculación laboral entre empresas del clúster industrial y jóvenes en formación, suma ahora este programa de capacitación directa dentro de las instalaciones de Safran Group.