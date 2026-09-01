Vinculan a proceso a "El Flaco" por robo de vehículo en Querétaro

El imputado se apoderó también de teléfonos celulares, herramienta y dinero en efectivo que estaban en el vehículo.

José Manuel "N", alias "El Flaco", vinculado a proceso por robo de vehículo en Altos del Pueblito, Querétaro; rostro difuminado por la Fiscalía General del Estado.

José Manuel "N", alias "El Flaco", fue vinculado a proceso por el robo de un vehículo en la colonia Altos del Pueblito. Se presume su inocencia en tanto la autoridad judicial no resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 Septiembre 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de José Manuel "N", alias "El Flaco", por su probable intervención en el robo de un vehículo ocurrido el 28 de julio en la colonia Altos del Pueblito. Un juez le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

De acuerdo con la Fiscalía, la víctima circulaba a bordo del vehículo sobre la calle Girasoles y descendió de la unidad en compañía de otra persona. Minutos después, el ahora imputado abordó el auto y se retiró del lugar. Además del vehículo, se apoderó de teléfonos celulares, herramienta y dinero en efectivo que se encontraban en su interior.

A partir del conocimiento de los hechos, la Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente y dio intervención a la Policía de Investigación del Delito, cuyos elementos desarrollaron actos de investigación que permitieron establecer la probable intervención de José Manuel "N" y obtener una orden de aprehensión en su contra.

Durante la audiencia inicial por cumplimiento de la orden de aprehensión, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al imputado y estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria.

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