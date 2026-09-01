Querétaro, 1 Septiembre 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de José Manuel "N", alias "El Flaco", por su probable intervención en el robo de un vehículo ocurrido el 28 de julio en la colonia Altos del Pueblito. Un juez le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.
De acuerdo con la Fiscalía, la víctima circulaba a bordo del vehículo sobre la calle Girasoles y descendió de la unidad en compañía de otra persona. Minutos después, el ahora imputado abordó el auto y se retiró del lugar. Además del vehículo, se apoderó de teléfonos celulares, herramienta y dinero en efectivo que se encontraban en su interior.
A partir del conocimiento de los hechos, la Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente y dio intervención a la Policía de Investigación del Delito, cuyos elementos desarrollaron actos de investigación que permitieron establecer la probable intervención de José Manuel "N" y obtener una orden de aprehensión en su contra.
Durante la audiencia inicial por cumplimiento de la orden de aprehensión, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al imputado y estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria.