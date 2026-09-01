Querétaro abre convocatoria de transporte escolar y universitario gratuito

El programa beneficia a casi 6 mil estudiantes de 70 escuelas mediante 50 rutas con conductores y asistentes capacitados.

Felifer Macías encabeza recorrido por unidades del Transporte Escolar y Universitario Gratuito en Querétaro.

El programa beneficia a casi 6 mil estudiantes de alrededor de 70 escuelas mediante 50 rutas, de acuerdo con el Municipio de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Qro., 1 de septiembre de 2026.- El Municipio de Querétaro abrió la convocatoria de inscripción al Transporte Escolar Gratuito y al Transporte Universitario Gratuito, programas que ofrecen traslados sin costo entre el domicilio y la institución educativa. El registro para nuevos ingresos y los refrendos estará disponible durante septiembre y octubre a través de la plataforma Bus Municipal, en busmunicipal.municipiodequeretaro.gob.mx.

La convocatoria contempla dos etapas. Del 1 al 30 de septiembre estará abierta para el refrendo de alumnas y alumnos de 5° y 6° de primaria, 2° y 3° de secundaria y de 2° semestre en adelante de universidad, así como para la inscripción de quienes ingresan a 4° de primaria, 1° de secundaria y 1° de universidad. Del 1 al 30 de octubre continuará abierta para estudiantes de 4° de primaria en adelante.

El Transporte Escolar Gratuito está dirigido a alumnas y alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria y de 1°, 2° y 3° de secundaria. El Transporte Universitario Gratuito está destinado a estudiantes de instituciones de nivel superior.

Entre los requisitos figuran comprobante de domicilio con no más de dos meses de expedido, CURP, identificación oficial del padre, madre o tutor cuando la o el alumno sea menor de edad, constancia de estudios y tarjeta de Qrobus vinculada a la aplicación de ese sistema. El trámite se realiza creando una cuenta en la plataforma, generando el perfil de la o el estudiante e ingresando después al módulo de Transporte Escolar o Transporte Universitario para completar la inscripción.

Felifer Mac\u00edas dialoga con la operadora de una unidad del Transporte Escolar Gratuito, en Quer\u00e9taro. El Transporte Escolar Gratuito cuenta con conductores y asistentes capacitados, además de cinturones de seguridad, cámaras y GPS. rotativo.com.mx

Los programas incluyen acceso gratuito al resto de las modalidades del Sistema Integral de Transporte del Municipio de Querétaro y transbordos gratuitos en Qrobus.

"Un programa que es de los que más satisfacción nos da, porque cambiamos vidas, le hacemos la vida mucho más fácil a la gente", señaló Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante una visita al patio de maniobras del programa, donde convivió con operadores y asistentes del servicio.

El Transporte Escolar Gratuito beneficia actualmente a casi 6 mil estudiantes de alrededor de 70 escuelas mediante 50 rutas, de acuerdo con el gobierno municipal. Las unidades cuentan con conductores y asistentes capacitados, cinturones de seguridad, cámaras y GPS con monitoreo constante de la Secretaría de Movilidad.

Durante el ciclo escolar 2025-2026, el Transporte Escolar Gratuito y el Transporte Universitario cerraron con más de 2 mil 300 estudiantes inscritos en 47 rutas. En ese periodo se contabilizaron cerca de 1 millón 123 mil traslados, con un ahorro de 12 millones 352 mil pesos para las familias beneficiarias, según el Municipio.

Dudas y orientación sobre el proceso de inscripción: 070 o 442 238 7700, extensiones 7903, 7915, 7921 y 7922.

gobierno felifer macias seguridad transporte

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