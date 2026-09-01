Querétaro, Qro., 1 de septiembre de 2026.- El Municipio de Querétaro abrió la convocatoria de inscripción al Transporte Escolar Gratuito y al Transporte Universitario Gratuito, programas que ofrecen traslados sin costo entre el domicilio y la institución educativa. El registro para nuevos ingresos y los refrendos estará disponible durante septiembre y octubre a través de la plataforma Bus Municipal, en busmunicipal.municipiodequeretaro.gob.mx.
La convocatoria contempla dos etapas. Del 1 al 30 de septiembre estará abierta para el refrendo de alumnas y alumnos de 5° y 6° de primaria, 2° y 3° de secundaria y de 2° semestre en adelante de universidad, así como para la inscripción de quienes ingresan a 4° de primaria, 1° de secundaria y 1° de universidad. Del 1 al 30 de octubre continuará abierta para estudiantes de 4° de primaria en adelante.
El Transporte Escolar Gratuito está dirigido a alumnas y alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria y de 1°, 2° y 3° de secundaria. El Transporte Universitario Gratuito está destinado a estudiantes de instituciones de nivel superior.
Entre los requisitos figuran comprobante de domicilio con no más de dos meses de expedido, CURP, identificación oficial del padre, madre o tutor cuando la o el alumno sea menor de edad, constancia de estudios y tarjeta de Qrobus vinculada a la aplicación de ese sistema. El trámite se realiza creando una cuenta en la plataforma, generando el perfil de la o el estudiante e ingresando después al módulo de Transporte Escolar o Transporte Universitario para completar la inscripción.
El Transporte Escolar Gratuito cuenta con conductores y asistentes capacitados, además de cinturones de seguridad, cámaras y GPS. rotativo.com.mx
Los programas incluyen acceso gratuito al resto de las modalidades del Sistema Integral de Transporte del Municipio de Querétaro y transbordos gratuitos en Qrobus.
"Un programa que es de los que más satisfacción nos da, porque cambiamos vidas, le hacemos la vida mucho más fácil a la gente", señaló Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante una visita al patio de maniobras del programa, donde convivió con operadores y asistentes del servicio.
El Transporte Escolar Gratuito beneficia actualmente a casi 6 mil estudiantes de alrededor de 70 escuelas mediante 50 rutas, de acuerdo con el gobierno municipal. Las unidades cuentan con conductores y asistentes capacitados, cinturones de seguridad, cámaras y GPS con monitoreo constante de la Secretaría de Movilidad.
Durante el ciclo escolar 2025-2026, el Transporte Escolar Gratuito y el Transporte Universitario cerraron con más de 2 mil 300 estudiantes inscritos en 47 rutas. En ese periodo se contabilizaron cerca de 1 millón 123 mil traslados, con un ahorro de 12 millones 352 mil pesos para las familias beneficiarias, según el Municipio.
Dudas y orientación sobre el proceso de inscripción: 070 o 442 238 7700, extensiones 7903, 7915, 7921 y 7922.