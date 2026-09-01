San Juan del Río, 1 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal (POES), cateó y aseguró un inmueble dedicado a la venta de gas LP y gas carburante sobre el bulevar Hidalgo, en San Juan del Río. El expediente se deriva del fuero federal, competencia de la FGR como autoridad actuante.

El operativo se concentró en un predio ubicado en el número 177-A del bulevar Hidalgo, a unos 500 metros antes del acceso a la autopista México-Querétaro, con dirección al centro de la ciudad. En el lugar se desplegaron alrededor de 30 elementos de las cuatro corporaciones.

Alrededor de 30 elementos de la FGR, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal (POES) participaron en el cateo del inmueble ubicado en el número 177-A del bulevar Hidalgo. rotativo.com.mx

La reja de acceso al predio quedó marcada con el sello "Asegurado" de la Policía Federal Ministerial, con el número de carpeta de investigación identificado con las siglas FED/QRO/SJR/0002079/2026.

La FGR aseguró un inmueble dedicado a la venta de gas LP y gas carburante sobre el bulevar Hidalgo, dentro de una carpeta de investigación del fuero federal. rotativo.com.mx

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades que participaron en el lugar, no se había precisado si el aseguramiento respondió a un caso de robo de combustible en ductos de Pemex o a otro delito de competencia federal. No se reportaron personas detenidas.

La FGR aseguró un inmueble dedicado a la venta de gas LP y gas carburante sobre el bulevar Hidalgo, dentro de una carpeta de investigación del fuero federal. rotativo.com.mx

El aseguramiento de la gasera se sumó a otros operativos de la FGR en el municipio contra el trasiego de hidrocarburos: en enero de 2025, la dependencia participó, junto con la Sedena y la Guardia Nacional, en el aseguramiento de un inmueble en Loma Linda, San Juan del Río, por posesión ilícita de hidrocarburos.

La FGR aseguró un inmueble dedicado a la venta de gas LP y gas carburante sobre el bulevar Hidalgo, dentro de una carpeta de investigación del fuero federal. rotativo.com.mx

El cateo provocó el cierre parcial del bulevar Hidalgo en dirección al centro de San Juan del Río mientras se llevaron a cabo las diligencias.

Alrededor de 30 elementos de la FGR, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal (POES) participaron en el cateo del inmueble ubicado en el número 177-A del bulevar Hidalgo. rotativo.com.mx

El tránsito hacia esa zona se desvió hacia la avenida Panamericana sobre Luis Romero Soto, a la altura de la agencia Volkswagen; la circulación hacia la central de autobuses se mantuvo libre.

Alrededor de 30 elementos de la FGR, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal (POES) participaron en el cateo del inmueble ubicado en el número 177-A del bulevar Hidalgo.

La FGR aseguró un inmueble dedicado a la venta de gas LP y gas carburante sobre el bulevar Hidalgo, dentro de una carpeta de investigación del fuero federal.

La FGR aseguró un inmueble dedicado a la venta de gas LP y gas carburante sobre el bulevar Hidalgo, dentro de una carpeta de investigación del fuero federal.

La FGR aseguró un inmueble dedicado a la venta de gas LP y gas carburante sobre el bulevar Hidalgo, dentro de una carpeta de investigación del fuero federal.