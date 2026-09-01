FGR cateó y aseguró gasera en bulevar Hidalgo, San Juan del Río

El operativo, encabezado por la Fiscalía General de la República, provocó el cierre parcial del bulevar Hidalgo rumbo al centro de San Juan del Río.

Personal de la Fiscalía General de la República durante el cateo de una gasera en bulevar Hidalgo, San Juan del Río.

La FGR aseguró un inmueble dedicado a la venta de gas LP y gas carburante sobre el bulevar Hidalgo, dentro de una carpeta de investigación del fuero federal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 1 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal (POES), cateó y aseguró un inmueble dedicado a la venta de gas LP y gas carburante sobre el bulevar Hidalgo, en San Juan del Río. El expediente se deriva del fuero federal, competencia de la FGR como autoridad actuante.

El operativo se concentró en un predio ubicado en el número 177-A del bulevar Hidalgo, a unos 500 metros antes del acceso a la autopista México-Querétaro, con dirección al centro de la ciudad. En el lugar se desplegaron alrededor de 30 elementos de las cuatro corporaciones.

Personal de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica durante el cateo de una gasera en bulevar Hidalgo, San Juan del R\u00edo. Alrededor de 30 elementos de la FGR, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal (POES) participaron en el cateo del inmueble ubicado en el número 177-A del bulevar Hidalgo. rotativo.com.mx

La reja de acceso al predio quedó marcada con el sello "Asegurado" de la Policía Federal Ministerial, con el número de carpeta de investigación identificado con las siglas FED/QRO/SJR/0002079/2026.

Personal de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica durante el cateo de una gasera en bulevar Hidalgo, San Juan del R\u00edo. La FGR aseguró un inmueble dedicado a la venta de gas LP y gas carburante sobre el bulevar Hidalgo, dentro de una carpeta de investigación del fuero federal. rotativo.com.mx

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades que participaron en el lugar, no se había precisado si el aseguramiento respondió a un caso de robo de combustible en ductos de Pemex o a otro delito de competencia federal. No se reportaron personas detenidas.

Personal de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica durante el cateo de una gasera en bulevar Hidalgo, San Juan del R\u00edo. La FGR aseguró un inmueble dedicado a la venta de gas LP y gas carburante sobre el bulevar Hidalgo, dentro de una carpeta de investigación del fuero federal. rotativo.com.mx

El aseguramiento de la gasera se sumó a otros operativos de la FGR en el municipio contra el trasiego de hidrocarburos: en enero de 2025, la dependencia participó, junto con la Sedena y la Guardia Nacional, en el aseguramiento de un inmueble en Loma Linda, San Juan del Río, por posesión ilícita de hidrocarburos.

Personal de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica durante el cateo de una gasera en bulevar Hidalgo, San Juan del R\u00edo. La FGR aseguró un inmueble dedicado a la venta de gas LP y gas carburante sobre el bulevar Hidalgo, dentro de una carpeta de investigación del fuero federal. rotativo.com.mx

El cateo provocó el cierre parcial del bulevar Hidalgo en dirección al centro de San Juan del Río mientras se llevaron a cabo las diligencias.

Personal de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica durante el cateo de una gasera en bulevar Hidalgo, San Juan del R\u00edo. Alrededor de 30 elementos de la FGR, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal (POES) participaron en el cateo del inmueble ubicado en el número 177-A del bulevar Hidalgo. rotativo.com.mx

El tránsito hacia esa zona se desvió hacia la avenida Panamericana sobre Luis Romero Soto, a la altura de la agencia Volkswagen; la circulación hacia la central de autobuses se mantuvo libre.

Personal de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica durante el cateo de una gasera en bulevar Hidalgo, San Juan del R\u00edo.

Alrededor de 30 elementos de la FGR, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal (POES) participaron en el cateo del inmueble ubicado en el número 177-A del bulevar Hidalgo.
Personal de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica durante el cateo de una gasera en bulevar Hidalgo, San Juan del R\u00edo.

La FGR aseguró un inmueble dedicado a la venta de gas LP y gas carburante sobre el bulevar Hidalgo, dentro de una carpeta de investigación del fuero federal.
Personal de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica durante el cateo de una gasera en bulevar Hidalgo, San Juan del R\u00edo.

La FGR aseguró un inmueble dedicado a la venta de gas LP y gas carburante sobre el bulevar Hidalgo, dentro de una carpeta de investigación del fuero federal.
Personal de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica durante el cateo de una gasera en bulevar Hidalgo, San Juan del R\u00edo.

La FGR aseguró un inmueble dedicado a la venta de gas LP y gas carburante sobre el bulevar Hidalgo, dentro de una carpeta de investigación del fuero federal.
Personal de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica durante el cateo de una gasera en bulevar Hidalgo, San Juan del R\u00edo.

Alrededor de 30 elementos de la FGR, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal (POES) participaron en el cateo del inmueble ubicado en el número 177-A del bulevar Hidalgo.

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