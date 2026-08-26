Ciudad de México, 26 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la iniciativa de una nueva ley ambiental que actualiza el marco legal vigente desde 1988 y que será enviada a la Cámara de Diputados, en San Lázaro, informó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
"Se va a enviar por parte del Gobierno de México, de Semarnat, para fortalecer las capacidades del Estado mexicano para proteger, cuidar, conservar, restaurar el medio ambiente y los recursos naturales", dijo la mandataria.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que la actualización responde a los nuevos desafíos ambientales que enfrenta el país y que busca establecer una relación distinta entre el desarrollo, el bienestar, la prosperidad y la naturaleza.
De acuerdo con Bárcena, la iniciativa incorpora herramientas para atender los retos ambientales, da certeza jurídica a comunidades e inversiones, combina avances científicos y tecnológicos con saberes ancestrales, y fortalece los mecanismos de prevención y restauración con participación ciudadana.
La funcionaria detalló que la propuesta busca garantizar un medio ambiente sano para la salud de niñas y niños, asegurar el acceso a la información y a la justicia ambiental, y responder al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación que afectan los medios de vida de comunidades y pueblos.
Según su exposición, la iniciativa también prevé mecanismos para reducir la generación de basura, ampliar el reciclaje y recuperar ríos, barrancas, playas y especies consideradas emblemáticas.
Bárcena presentó la propuesta a partir de 10 principios: que el patrimonio natural es fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar; que no puede haber justicia social sin justicia ambiental; prevenir antes que reparar; conservar y restaurar para construir futuro; generar conocimiento para sustentar las acciones ambientales; gestionar el territorio con la gente y con visión de largo plazo; propiciar una cultura ambiental; transitar de una economía que desecha a una economía que aprovecha; cuidar a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos, y proteger el patrimonio biocultural como responsabilidad compartida de toda la nación.
La iniciativa llega en un año en que otras propuestas legislativas de corte ambiental han pasado por la Cámara de Diputados, como la reforma de movilidad sustentable centrada en el transporte eléctrico.
El texto firmado este 26 de agosto será turnado ahora al proceso legislativo ordinario antes de poder convertirse en ley.