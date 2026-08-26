Sheinbaum envía iniciativa de ley ambiental a Diputados

La iniciativa actualiza la ley ambiental de 1988 y busca fortalecer las capacidades del Estado mexicano en la materia.

Claudia Sheinbaum y Alicia Bárcena muestran documentos firmados de la iniciativa de ley ambiental

La iniciativa actualiza la ley ambiental vigente desde 1988 y será enviada a la Cámara de Diputados.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 26 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la iniciativa de una nueva ley ambiental que actualiza el marco legal vigente desde 1988 y que será enviada a la Cámara de Diputados, en San Lázaro, informó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Se va a enviar por parte del Gobierno de México, de Semarnat, para fortalecer las capacidades del Estado mexicano para proteger, cuidar, conservar, restaurar el medio ambiente y los recursos naturales", dijo la mandataria.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que la actualización responde a los nuevos desafíos ambientales que enfrenta el país y que busca establecer una relación distinta entre el desarrollo, el bienestar, la prosperidad y la naturaleza.

De acuerdo con Bárcena, la iniciativa incorpora herramientas para atender los retos ambientales, da certeza jurídica a comunidades e inversiones, combina avances científicos y tecnológicos con saberes ancestrales, y fortalece los mecanismos de prevención y restauración con participación ciudadana.

La funcionaria detalló que la propuesta busca garantizar un medio ambiente sano para la salud de niñas y niños, asegurar el acceso a la información y a la justicia ambiental, y responder al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación que afectan los medios de vida de comunidades y pueblos.

Según su exposición, la iniciativa también prevé mecanismos para reducir la generación de basura, ampliar el reciclaje y recuperar ríos, barrancas, playas y especies consideradas emblemáticas.

Bárcena presentó la propuesta a partir de 10 principios: que el patrimonio natural es fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar; que no puede haber justicia social sin justicia ambiental; prevenir antes que reparar; conservar y restaurar para construir futuro; generar conocimiento para sustentar las acciones ambientales; gestionar el territorio con la gente y con visión de largo plazo; propiciar una cultura ambiental; transitar de una economía que desecha a una economía que aprovecha; cuidar a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos, y proteger el patrimonio biocultural como responsabilidad compartida de toda la nación.

La iniciativa llega en un año en que otras propuestas legislativas de corte ambiental han pasado por la Cámara de Diputados, como la reforma de movilidad sustentable centrada en el transporte eléctrico.

El texto firmado este 26 de agosto será turnado ahora al proceso legislativo ordinario antes de poder convertirse en ley.

gobierno claudia sheinbaum medio ambiente

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