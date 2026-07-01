Tres personas mueren por asfixia en los festejos del Mundial en CDMX

Las víctimas quedaron atrapadas entre la multitud en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde se reunió más de un millón de personas.

Miles de aficionados celebran el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador en Paseo de la Reforma durante el Mundial 2026, donde se registró una emergencia por aglomeraciones

Autoridades de la Ciudad de México confirmaron la muerte de tres personas por asfixia durante las celebraciones por el pase de la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial 2026 en Paseo de la Reforma.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 01, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 1 de julio de 2026.- Tres personas murieron por asfixia durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador, que aseguró el pase a octavos de final del Mundial 2026, confirmó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

Las víctimas son dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44, todas identificadas por sus familiares. La causa de muerte en los tres casos fue asfixia.

El primer reporte se registró pasada la medianoche en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez, donde las autoridades localizaron a dos personas inconscientes. Hasta el punto acudieron células de atención integradas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos, que aplicaron maniobras avanzadas de reanimación sin lograr salvarles la vida.

La tercera víctima, una mujer de 48 años, fue hallada inconsciente en la calle Berna, también en la colonia Juárez. Fue trasladada a un hospital, donde se declaró su fallecimiento por la misma causa.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que los equipos de emergencia respondieron de inmediato a los reportes de personas inconscientes en distintos puntos cercanos a Paseo de la Reforma y que se activaron todos los protocolos de atención médica. "Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía", expresó la mandataria en sus redes sociales.

Más de un millón de personas se concentraron en Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Torre del Caballito para celebrar la victoria. Durante la noche, Brugada pidió a la población dejar de acercarse a la zona ante la aglomeración. Para el operativo se desplegaron 4 mil 200 policías en Paseo de la Reforma y 3 mil 300 en el Zócalo.

Las autoridades capitalinas mantienen abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrieron los tres fallecimientos.

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