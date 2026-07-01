Ciudad de México, 1 de julio de 2026.- Tres personas murieron por asfixia durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador, que aseguró el pase a octavos de final del Mundial 2026, confirmó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

Las víctimas son dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44, todas identificadas por sus familiares. La causa de muerte en los tres casos fue asfixia.

El primer reporte se registró pasada la medianoche en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez, donde las autoridades localizaron a dos personas inconscientes. Hasta el punto acudieron células de atención integradas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos, que aplicaron maniobras avanzadas de reanimación sin lograr salvarles la vida.

La tercera víctima, una mujer de 48 años, fue hallada inconsciente en la calle Berna, también en la colonia Juárez. Fue trasladada a un hospital, donde se declaró su fallecimiento por la misma causa.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que los equipos de emergencia respondieron de inmediato a los reportes de personas inconscientes en distintos puntos cercanos a Paseo de la Reforma y que se activaron todos los protocolos de atención médica. "Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía", expresó la mandataria en sus redes sociales.

Más de un millón de personas se concentraron en Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Torre del Caballito para celebrar la victoria. Durante la noche, Brugada pidió a la población dejar de acercarse a la zona ante la aglomeración. Para el operativo se desplegaron 4 mil 200 policías en Paseo de la Reforma y 3 mil 300 en el Zócalo.

Las autoridades capitalinas mantienen abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrieron los tres fallecimientos.