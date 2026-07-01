Lluvias con descargas eléctricas y granizo para hoy en Querétaro

El Servicio Meteorológico Nacional prevé máximas de 27 a 28 grados y chubascos vespertinos en la región del semidesierto y el sur del estado.

Cielo nublado sobre la ciudad de Querétaro previo a las lluvias fuertes pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional para el 1 de julio de 2026

El clima en Querétaro para hoy contempla cielo nublado con lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible granizo por la tarde. El SMN prevé máximas de 28 grados en la capital.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de julio de 2026.- El estado de Querétaro registrará cielo nublado con probabilidad de lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este día, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para la zona norte y centro del estado, que incluye la capital, el organismo prevé temperaturas máximas de 30 a 35 grados, aunque los servicios especializados ubican el máximo de la ciudad de Querétaro en torno a los 28 grados y una mínima cercana a los 15. El ambiente se mantendrá cálido durante la mañana y descenderá con la entrada de la nubosidad y la lluvia por la tarde.

En San Juan del Río, cabecera del sur del estado, se anticipa una máxima aproximada de 27 grados y una mínima de 15, con cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitación a lo largo del día. Durante la mañana se reportó ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados y humedad elevada cercana al 89 por ciento.

El SMN atribuye estas condiciones a circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de canales de baja presión que mantienen la inestabilidad en gran parte del país. Para el suroeste de Querétaro no se descartan acumulados de lluvia fuertes.

El viento soplará de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora. El organismo advirtió que las lluvias fuertes pueden originar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves y reducción de visibilidad, mientras que las rachas de viento tienen potencial de derribar árboles y anuncios publicitarios.

Protección Civil recomienda evitar cruzar calles y cauces con corriente, retirar objetos que puedan volar con el viento, resguardarse durante la actividad eléctrica y mantenerse atento a los avisos oficiales. La próxima actualización del SMN se emite a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, o antes si ocurre un cambio significativo.

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