Querétaro, 1 de julio de 2026.- El estado de Querétaro registrará cielo nublado con probabilidad de lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este día, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para la zona norte y centro del estado, que incluye la capital, el organismo prevé temperaturas máximas de 30 a 35 grados, aunque los servicios especializados ubican el máximo de la ciudad de Querétaro en torno a los 28 grados y una mínima cercana a los 15. El ambiente se mantendrá cálido durante la mañana y descenderá con la entrada de la nubosidad y la lluvia por la tarde.
En San Juan del Río, cabecera del sur del estado, se anticipa una máxima aproximada de 27 grados y una mínima de 15, con cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitación a lo largo del día. Durante la mañana se reportó ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados y humedad elevada cercana al 89 por ciento.
El SMN atribuye estas condiciones a circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de canales de baja presión que mantienen la inestabilidad en gran parte del país. Para el suroeste de Querétaro no se descartan acumulados de lluvia fuertes.
El viento soplará de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora. El organismo advirtió que las lluvias fuertes pueden originar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves y reducción de visibilidad, mientras que las rachas de viento tienen potencial de derribar árboles y anuncios publicitarios.
Protección Civil recomienda evitar cruzar calles y cauces con corriente, retirar objetos que puedan volar con el viento, resguardarse durante la actividad eléctrica y mantenerse atento a los avisos oficiales. La próxima actualización del SMN se emite a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, o antes si ocurre un cambio significativo.