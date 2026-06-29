174 parejas queretanas se casaron en el Estadio Corregidora durante el MexicQ Zona Fest

La ceremonia, organizada dentro del MexicQ Zona Fest, incluyó entrega simbólica de seis actas y la historia de una pareja que formalizó cuatro décadas de vida en común.

Grupo de parejas, funcionarios y asistentes levantan sus actas de matrimonio al finalizar la ceremonia colectiva en el Estadio Corregidora.

Parejas con ramos de rosas blancas esperan el inicio de la ceremonia colectiva en el Estadio Corregidora. El evento reunió a contrayentes de distintas edades y años de convivencia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de junio de 2026.- Ciento setenta y cuatro parejas de la capital queretana salieron del Estadio Corregidora con acta de matrimonio en mano el domingo.

La ceremonia colectiva se realizó en la explanada del recinto, aprovechando las instalaciones del MexicQ Zona Fest, y reunió a contrayentes de distintas edades que llevaban desde meses hasta décadas de convivencia sin formalizar el vínculo ante el Registro Civil.

Pareja de novios recibe documento de manos del presidente municipal Felifer Mac\u00edas en el pres\u00eddium de la ceremonia colectiva. Felifer Macías entrega simbólicamente un acta a una pareja durante la ceremonia de matrimonios colectivos celebrada en el Estadio Corregidora. La directora del Registro Civil, Fernanda Padilla, observa al fondo. rotativo.com.mx

La jornada cerró con rifa de premios, brindis y música de mariachi. De manera simbólica, el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera y la directora del Registro Civil municipal, Fernanda Padilla, entregaron seis actas en el presídium; el resto de las parejas las recibió a través del operativo organizado por la dependencia.

La pareja seleccionada para dirigir un mensaje a los asistentes fue la de Pedro Trejo Morán e Irene Méndez Jamangape. Se conocieron en junio de 1986 en Chiapas, vivieron en la Ciudad de México y desde 1989 se asentaron en Querétaro, donde criaron cuatro hijos y tienen dos nietos.

Pareja sostiene acta de matrimonio junto al presidente municipal Felifer Mac\u00edas y otras dos personas en la ceremonia colectiva del Corregidora. Una de las 174 parejas muestra su acta de matrimonio acompañada del presidente municipal Felifer Macías durante la ceremonia colectiva en el Estadio Corregidora. El evento formó parte del MexicQ Zona Fest 2026. rotativo.com.mx

Su matrimonio civil se había celebrado diez días antes, el 18 de junio, en la delegación Villa Cayetano Rubio; la ceremonia del domingo les permitió integrarse a la celebración colectiva.

"Vivimos en la mejor ciudad de México y así, con familias fuertes, con matrimonios fuertes, seguiremos construyéndola", dijo Macías ante los asistentes, al subrayar que desde el municipio se busca garantizar certeza jurídica a las parejas que aún no habían accedido al trámite.

Pareja sostiene acta de matrimonio junto al presidente municipal Felifer Mac\u00edas y otras dos personas en la ceremonia colectiva del Corregidora. Una de las 174 parejas muestra su acta de matrimonio acompañada del presidente municipal Felifer Macías durante la ceremonia colectiva en el Estadio Corregidora. El evento formó parte del MexicQ Zona Fest 2026. rotativo.com.mx

La campaña, con un costo de 264 pesos por trámite, fue anunciada en mayo pasado por el Registro Civil, que entonces estimaba un cupo inicial de alrededor de 100 parejas.

La demanda superó esa proyección y la edición cerró con 174 parejas inscritas, todas ellas formalizadas durante la misma jornada. El municipio señaló que evaluará la posibilidad de repetir el programa antes de que concluya el año.

Grupo de parejas, funcionarios y asistentes levantan sus actas de matrimonio al finalizar la ceremonia colectiva en el Estadio Corregidora. Parejas alzan sus actas de matrimonio al concluir la ceremonia colectiva del 28 de junio en el Estadio Corregidora. Las 174 parejas participantes recibieron su documento durante la misma jornada. rotativo.com.mx

Para quienes se casaron en esta edición, la certeza jurídica se suma a los derechos patrimoniales y de seguridad social que el acta civil habilita, un aspecto que el municipio destacó como motivación central para mantener el programa, retomado este año después de haberse suspendido desde 2020 por la pandemia.

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