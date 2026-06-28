Deslave en zona de obras atrapa camioneta en la antigua Cuesta China, El Marqués

Una fuerte tormenta generó un derrumbe en la zona de obras sobre la antigua carretera México-Querétaro, a la altura de Residencial del Parque; Protección Civil de El Marqués trabaja en el lugar.

Camioneta Nissan atascada entre escombros del deslave sobre la antigua carretera México-Querétaro, en El Marqués

Una camioneta Nissan quedó varada sobre el manto de rocas y lodo arrastrado por el deslave en la antigua Cuesta China. Al fondo, una unidad de Protección Civil de El Marqués atiende el incidente.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, Querétaro, 27 de junio de 2025.- Una camioneta quedó atrapada en la lateral de la antigua carretera México-Querétaro tras un derrumbe y deslave provocado por una fuerte tormenta en la zona de obras que se realizan en ese tramo, a la altura de Residencial del Parque, en el municipio de El Marqués.

Corriente de agua y rocas baja desde el talud de obras sobre la carretera en la antigua Cuesta China, El Marqu\u00e9s El talud de la zona de obras cedió ante las lluvias y arrastró rocas y lodo hacia la vialidad en la antigua Cuesta China. La imagen muestra el punto de origen del deslave. rotativo.com.mx

La Coordinación Municipal de Protección Civil de El Marqués confirmó el reporte e informó que su equipo mantiene presencia en el área. La dependencia recomendó conducir con precaución y atender las indicaciones del personal desplegado en el lugar.

El incidente ocurrió sobre la antigua Cuesta China, vialidad que corre en paralelo a la autopista federal 57, en el tramo donde actualmente se desarrollan obras de ampliación que han generado afectaciones recurrentes en ese corredor vial.

Agua y escombros descienden por el talud de la zona de obras en la antigua Cuesta China, El Marqu\u00e9s, iluminados por luz roja de emergencia La lluvia provocó el colapso del talud en la zona de obras, desprendiendo rocas y tierra que alcanzaron la vialidad. Las luces de emergencia de las unidades de Protección Civil iluminan la escena. rotativo.com.mx

Precisamente esa misma zona de obras ha sido señalada en semanas recientes como origen de daños a infraestructura y riesgos para conductores, incluyendo una fuga de aguas negras en el kilómetro 200 reportada en marzo y un bloqueo vecinal en El Colorado por obras detenidas sin fecha de conclusión.

Hasta el momento del reporte, la dependencia municipal no había informado sobre personas lesionadas ni precisado el tiempo estimado para normalizar la circulación en el tramo.

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