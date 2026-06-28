El Marqués, Querétaro, 27 de junio de 2025.- Una camioneta quedó atrapada en la lateral de la antigua carretera México-Querétaro tras un derrumbe y deslave provocado por una fuerte tormenta en la zona de obras que se realizan en ese tramo, a la altura de Residencial del Parque, en el municipio de El Marqués.
El talud de la zona de obras cedió ante las lluvias y arrastró rocas y lodo hacia la vialidad en la antigua Cuesta China. La imagen muestra el punto de origen del deslave. rotativo.com.mx
La Coordinación Municipal de Protección Civil de El Marqués confirmó el reporte e informó que su equipo mantiene presencia en el área. La dependencia recomendó conducir con precaución y atender las indicaciones del personal desplegado en el lugar.
El incidente ocurrió sobre la antigua Cuesta China, vialidad que corre en paralelo a la autopista federal 57, en el tramo donde actualmente se desarrollan obras de ampliación que han generado afectaciones recurrentes en ese corredor vial.
La lluvia provocó el colapso del talud en la zona de obras, desprendiendo rocas y tierra que alcanzaron la vialidad. Las luces de emergencia de las unidades de Protección Civil iluminan la escena. rotativo.com.mx
Precisamente esa misma zona de obras ha sido señalada en semanas recientes como origen de daños a infraestructura y riesgos para conductores, incluyendo una fuga de aguas negras en el kilómetro 200 reportada en marzo y un bloqueo vecinal en El Colorado por obras detenidas sin fecha de conclusión.
Hasta el momento del reporte, la dependencia municipal no había informado sobre personas lesionadas ni precisado el tiempo estimado para normalizar la circulación en el tramo.