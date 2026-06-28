El MarquÃ©s, 27 de junio de 2026.- Lluvia intensa cayÃ³ sobre la comunidad de La CaÃ±ada, en El MarquÃ©s, durante las fiestas en honor a San Pedro, sin que el fenÃ³meno interrumpiera el operativo de ProtecciÃ³n Civil municipal, que mantuvo presencia en el Ã¡rea con ambulancias y personal de emergencias.
La CoordinaciÃ³n de ProtecciÃ³n Civil de El MarquÃ©s desplegÃ³ elementos equipados con traje impermeable y vehÃculos de emergencia como parte del dispositivo establecido para las celebraciones patronales.
Las imÃ¡genes del operativo muestran unidades estacionadas sobre una vialidad anegada, con las torretas encendidas, mientras la lluvia continÃºa.
Elementos de ProtecciÃ³n Civil de El MarquÃ©s durante el operativo nocturno en La CaÃ±ada, en medio de la lluvia registrada durante las fiestas en honor a San Pedro. Foto: ProtecciÃ³n Civil El MarquÃ©s.
Las autoridades municipales llamaron a la ciudadanÃa a mantenerse pendiente de posibles avisos sobre cierres viales o vialidades afectadas por la precipitaciÃ³n. Para reportar emergencias, el nÃºmero Ãºnico disponible es el 9-1-1.
La corporaciÃ³n ha atendido en semanas recientes distintos incidentes durante la temporada de lluvias, entre ellos encharcamientos y volcaduras en vialidades del municipio.