Lluvia intensa en La CaÃ±ada no detiene operativo de ProtecciÃ³n Civil de El MarquÃ©s

La coordinaciÃ³n municipal desplegÃ³ ambulancias y personal en el Ã¡rea durante las celebraciones patronales de la comunidad.

VehÃ­culos de emergencia de ProtecciÃ³n Civil de El MarquÃ©s permanecen en el lugar durante la lluvia intensa registrada en La CaÃ±ada.

VehÃ­culos de emergencia de ProtecciÃ³n Civil de El MarquÃ©s permanecen en el lugar durante la lluvia intensa registrada en La CaÃ±ada.

Foto: ProtecciÃ³n Civil El MarquÃ©s.
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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 27, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El MarquÃ©s, 27 de junio de 2026.- Lluvia intensa cayÃ³ sobre la comunidad de La CaÃ±ada, en El MarquÃ©s, durante las fiestas en honor a San Pedro, sin que el fenÃ³meno interrumpiera el operativo de ProtecciÃ³n Civil municipal, que mantuvo presencia en el Ã¡rea con ambulancias y personal de emergencias.

La CoordinaciÃ³n de ProtecciÃ³n Civil de El MarquÃ©s desplegÃ³ elementos equipados con traje impermeable y vehÃ­culos de emergencia como parte del dispositivo establecido para las celebraciones patronales.

Las imÃ¡genes del operativo muestran unidades estacionadas sobre una vialidad anegada, con las torretas encendidas, mientras la lluvia continÃºa.

Tres elementos de Protecci\u00f3n Civil de El Marqu\u00e9s con trajes amarillos impermeables frente a una ambulancia durante la lluvia Elementos de ProtecciÃ³n Civil de El MarquÃ©s durante el operativo nocturno en La CaÃ±ada, en medio de la lluvia registrada durante las fiestas en honor a San Pedro. Foto: ProtecciÃ³n Civil El MarquÃ©s.

Las autoridades municipales llamaron a la ciudadanÃ­a a mantenerse pendiente de posibles avisos sobre cierres viales o vialidades afectadas por la precipitaciÃ³n. Para reportar emergencias, el nÃºmero Ãºnico disponible es el 9-1-1.

La corporaciÃ³n ha atendido en semanas recientes distintos incidentes durante la temporada de lluvias, entre ellos encharcamientos y volcaduras en vialidades del municipio.

seguridad clima lluvias proteccion civil

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