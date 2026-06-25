Zona incluyente de MéxicQ Fest recibe a 609 personas

Personas con discapacidad y adultos mayores cuentan con áreas adaptadas para observar partidos, conciertos y actividades culturales.

Asistente con camisa fluorescente baila entre el público durante un concierto en MéxicQ Fest.

Un asistente disfruta de uno de los conciertos de MéxicQ Zona Fest en el área acondicionada para personas con discapacidad y adultos mayores.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de junio de 2026.- Un total de 609 personas con discapacidad y adultos mayores ha utilizado la zona accesible de MéxicQ Zona Fest entre el 11 y el 25 de junio, de acuerdo con información del Municipio de Querétaro.

El espacio, instalado en las inmediaciones del Estadio Corregidora, permite observar las transmisiones de los partidos de la Copa Mundial 2026, así como conciertos y actividades culturales programadas durante el festival.

Dos mujeres en silla de ruedas levantan los brazos mientras disfrutan de un concierto en M\u00e9xicQ Fest. Personas con discapacidad disfrutan de una presentación musical desde el área incluyente de MéxicQ Zona Fest. rotativo.com.mx

La zona cuenta con lugares preferentes y condiciones adaptadas para facilitar el acceso, la movilidad y permanencia de personas que requieren atención específica durante los eventos masivos.

Dos mujeres en silla de ruedas levantan los brazos mientras disfrutan de un concierto en M\u00e9xicQ Fest. Personas con discapacidad disfrutan de una presentación musical desde el área incluyente de MéxicQ Zona Fest. rotativo.com.mx

Los espectáculos musicales también incorporan interpretación en Lengua de Señas Mexicana, con el objetivo de que las personas sordas puedan seguir las presentaciones y participar en las actividades.

La mayor asistencia se registró el 21 de junio, con 200 personas. El reporte municipal contabilizó además 56 asistentes el día 11; 76 el 13; 67 el 14; 62 el 18; 57 el 20, y 91 el 25 de junio.

Vista general del escenario y del \u00e1rea reservada para asistentes en silla de ruedas durante un concierto. La zona preferente permite a personas con discapacidad y adultos mayores observar los conciertos en un espacio delimitado y cercano al escenario. rotativo.com.mx

El área es coordinada por el Instituto de Derechos Humanos e Inclusión Social del Municipio de Querétaro como parte de las medidas de accesibilidad implementadas durante MéxicQ Zona Fest.

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