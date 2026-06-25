Querétaro, 25 de junio de 2026.- Un total de 609 personas con discapacidad y adultos mayores ha utilizado la zona accesible de MéxicQ Zona Fest entre el 11 y el 25 de junio, de acuerdo con información del Municipio de Querétaro.
El espacio, instalado en las inmediaciones del Estadio Corregidora, permite observar las transmisiones de los partidos de la Copa Mundial 2026, así como conciertos y actividades culturales programadas durante el festival.
Personas con discapacidad disfrutan de una presentación musical desde el área incluyente de MéxicQ Zona Fest. rotativo.com.mx
La zona cuenta con lugares preferentes y condiciones adaptadas para facilitar el acceso, la movilidad y permanencia de personas que requieren atención específica durante los eventos masivos.
Personas con discapacidad disfrutan de una presentación musical desde el área incluyente de MéxicQ Zona Fest. rotativo.com.mx
Los espectáculos musicales también incorporan interpretación en Lengua de Señas Mexicana, con el objetivo de que las personas sordas puedan seguir las presentaciones y participar en las actividades.
La mayor asistencia se registró el 21 de junio, con 200 personas. El reporte municipal contabilizó además 56 asistentes el día 11; 76 el 13; 67 el 14; 62 el 18; 57 el 20, y 91 el 25 de junio.
La zona preferente permite a personas con discapacidad y adultos mayores observar los conciertos en un espacio delimitado y cercano al escenario. rotativo.com.mx
El área es coordinada por el Instituto de Derechos Humanos e Inclusión Social del Municipio de Querétaro como parte de las medidas de accesibilidad implementadas durante MéxicQ Zona Fest.