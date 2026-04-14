México, 14 de abril de 2026. — "Super Mario Galaxy: La Película" acumuló 629 millones de dólares en taquilla mundial tras apenas 12 días en cartelera y se consolidó como la cinta de Hollywood más vista en lo que va de 2026, según estimaciones de Universal Pictures publicadas el domingo y difundidas por The Associated Press.

La secuela de Illumination y Nintendo sumó 69 millones de dólares en su segundo fin de semana en Estados Unidos y Canadá —distribuida en 4 mil 284 salas—, con una caída de apenas 48% frente a su estreno.

El acumulado doméstico llegó a 308.1 millones de dólares, mientras que los ingresos internacionales rozan los 321 millones. La cinta costó 110 millones de dólares producirla, por lo que ya multiplicó casi seis veces su inversión inicial.

El dato relevante para la industria no es el pico inicial —previsible para una adaptación con la marca Nintendo detrás— sino la forma en que sostiene el interés. Paul Dergarabedian, analista de Comscore citado por AP, calificó el comportamiento como "muy respetable" y apuntó que la caída del 48% es moderada para una superproducción.

"Que la película ya haya recaudado más de 300 millones de dólares es simplemente asombroso", declaró el analista, quien añadió que la mayoría de las entradas se venden a precios reducidos para niños, lo que hace que los hitos de taquilla se alcancen con volumen de asistencia aún mayor al que sugieren los ingresos.

La sombra de la primera entrega y la carrera hacia los mil millones

La comparación con Super Mario Bros. La Película, estrenada en 2023, pesa en cada reporte de fin de semana. Para el mismo punto de su corrida, la original llevaba más de 353 millones de dólares solo en el mercado estadounidense e iba rumbo a cerrar con 1 mil 300 millones globales.

La secuela va por detrás en ritmo doméstico, pero compensa con una distribución internacional más agresiva: Universal la lanzó simultáneamente en 81 territorios, estrategia que permitió capturar mercados donde Mario tiene arraigo cultural. México, Reino Unido, Alemania y Francia figuran entre los países con mejores resultados, según reportes de Infobae.

La firma Universal Pictures confirmó que el desempeño en plazas latinoamericanas superó las proyecciones previas.

La crítica, sin embargo, no acompañó en la misma proporción. Rotten Tomatoes registra 68% de aprobación, por debajo del 80% que alcanzó la primera entrega.

La reseña de The Associated Press la describió como "espumosa e insustancial", aunque el público respondió al revés: 77% de los compradores de boleto la recomendaría a sus amigos, según encuestas de PostTrak, y obtuvo A- en CinemaScore.

El jefe de distribución doméstica de Universal, Jim Orr, interpretó esos indicadores como señal de "muy buena corrida en taquilla".

Lo que viene y los riesgos para el liderato

La cinta liderará los próximos fines de semana antes de enfrentar una cartelera que anticipa competencia directa. "Spider-Man: Brand New Day", "The Odyssey" de Christopher Nolan, "Toy Story 5" y "Avengers: Doomsday" asoman entre los grandes estrenos del verano y otoño 2026.

La proyección del mercado es que Super Mario Galaxy podría cerrar cerca de los mil millones de dólares si sostiene el ritmo hasta la llegada de esos competidores.

Mientras tanto, la taquilla global cierra la primera mitad de abril con un saldo favorable para los estudios: Project Hail Mary de Amazon MGM Studios acumula 510.6 millones globales tras cuatro semanas; "The Drama" de A24, con Robert Pattinson y Zendaya, lleva 65 millones con un presupuesto de menos de 28 millones; y "Hoppers" de Disney y Pixar rebasa los 354 millones en su sexta semana.

El fenómeno Mario también dejó una lectura para la industria mexicana. La producción local lleva años intentando que sus estrenos resistan la temporada de blockbusters; la evidencia reciente confirma que el apetito del público por cine familiar sigue intacto, pero que la ventana se ha concentrado en franquicias con distribución simultánea global.

El reto para las productoras nacionales sigue siendo encontrar el formato que capture una porción de ese apetito antes de que lleguen los grandes estudios con lanzamientos en 80 territorios al mismo tiempo.