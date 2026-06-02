UTEQ abre inscripciones al Curso de Verano 2026 en Querétaro y Corregidora

El programa se realizará del 3 al 21 de agosto en dos sedes, con actividades artísticas, deportivas y de idiomas.

Grupo de niñas y niños en actividades recreativas y deportivas durante un curso de verano universitario.

La UTEQ abrió el registro para el Curso de Verano 2026 dirigido a niñas y niños de Querétaro y Corregidora.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de junio de 2026.- La Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) abrió el registro para su Curso de Verano 2026, dirigido a niñas y niños de entre siete y 13 años de los municipios de Querétaro y Corregidora.

El programa se desarrollará del 3 al 21 de agosto, en un horario de 09:00 a 14:00 horas. Durante esas tres semanas, los participantes tomarán actividades artísticas, deportivas y de idiomas como alternativa de recreación y aprendizaje en el periodo vacacional.

Grupo de ni\u00f1as y ni\u00f1os en actividades recreativas y deportivas durante un curso de verano universitario. La UTEQ abrió el registro para el Curso de Verano 2026 dirigido a niñas y niños de Querétaro y Corregidora. rotativo.com.mx

El costo de inscripción es de 1,800 pesos. La cuota cubre instructores certificados, los materiales del curso, servicio de paramédico y seguro médico para los menores durante toda la duración del programa.

Cómo inscribirse al Curso de Verano

El registro está abierto para dos sedes. La primera es el campus universitario de la UTEQ, sobre la avenida Pie de la Cuesta, en la capital queretana. La segunda es el plantel tres del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), en la avenida Josefa Ortiz de Domínguez 209, en El Pueblito, Corregidora.

Grupo de ni\u00f1as y ni\u00f1os en actividades recreativas y deportivas durante un curso de verano universitario. La UTEQ abrió el registro para el Curso de Verano 2026 dirigido a niñas y niños de Querétaro y Corregidora. rotativo.com.mx

Las familias interesadas pueden inscribir a sus hijas e hijos a través de WhatsApp, en el número 442 367 0130, o en el sitio www.uteq.edu.mx, donde la institución concentra los detalles del proceso.

Con esta convocatoria, la UTEQ abre una opción formativa para el verano en sus sedes de Querétaro y Corregidora, en un esquema que combina deporte, arte e idiomas bajo supervisión certificada.

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