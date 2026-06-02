UTEQ abre inscripciones al Curso de Verano 2026 en Querétaro y Corregidora

Querétaro, 2 de junio de 2026.- La Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) abrió el registro para su Curso de Verano 2026, dirigido a niñas y niños de entre siete y 13 años de los municipios de Querétaro y Corregidora.
El programa se desarrollará del 3 al 21 de agosto, en un horario de 09:00 a 14:00 horas. Durante esas tres semanas, los participantes tomarán actividades artísticas, deportivas y de idiomas como alternativa de recreación y aprendizaje en el periodo vacacional.
La UTEQ abrió el registro para el Curso de Verano 2026 dirigido a niñas y niños de Querétaro y Corregidora. rotativo.com.mx
El costo de inscripción es de 1,800 pesos. La cuota cubre instructores certificados, los materiales del curso, servicio de paramédico y seguro médico para los menores durante toda la duración del programa.
Cómo inscribirse al Curso de Verano
El registro está abierto para dos sedes. La primera es el campus universitario de la UTEQ, sobre la avenida Pie de la Cuesta, en la capital queretana. La segunda es el plantel tres del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), en la avenida Josefa Ortiz de Domínguez 209, en El Pueblito, Corregidora.
La UTEQ abrió el registro para el Curso de Verano 2026 dirigido a niñas y niños de Querétaro y Corregidora. rotativo.com.mx
Las familias interesadas pueden inscribir a sus hijas e hijos a través de WhatsApp, en el número 442 367 0130, o en el sitio www.uteq.edu.mx, donde la institución concentra los detalles del proceso.
Con esta convocatoria, la UTEQ abre una opción formativa para el verano en sus sedes de Querétaro y Corregidora, en un esquema que combina deporte, arte e idiomas bajo supervisión certificada.