Hannover, 23 de abril de 2026. — Thorsten Kathoefer, vicepresidente de Brose Group, confirmó desde la Hannover Messe 2026 que la compañía alemana seguirá creciendo en Querétaro y descartó cualquier posibilidad de mover sus operaciones fuera del estado.
"No nos vamos, eso es seguro. Pero será aún más grande", sostuvo el directivo durante el encuentro que mantuvo con el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, en la feria industrial más grande del mundo.
La compañía no precisó monto de inversión ni calendario específico para el nuevo crecimiento anunciado.
"Querétaro es muy importante para nosotros. Empezamos allí en 1993 con una pequeña planta, ahora tenemos tres grandes plantas", explicó Kathoefer al recordar la trayectoria de Brose en la entidad.
El directivo atribuyó el crecimiento sostenido al trabajo con universidades locales —UPQ y Tecnológico de Monterrey— y al nivel técnico de los egresados queretanos.
La gira del alcalde capitalino por Hannover Messe 2026 ha concretado hasta ahora compromisos por más de 2 mil millones de pesos y la creación de más de 900 empleos directos para el estado.
El VP de Estrategia de Producción y Sustentabilidad de Brose subrayó que la formación técnica de los jóvenes es el factor decisivo para sostener una operación industrial compleja como la de la compañía alemana.
"El nivel de conocimiento técnico y lo que nos traen cuando trabajan con nosotros es realmente genial. Las personas están motivadas, siempre dispuestas a apoyarnos y eso es muy importante para nuestros productos complejos", señaló.
Brose recibe de forma recurrente a estudiantes de universidades queretanas en sus instalaciones productivas.
La compañía opera actualmente tres plantas en el estado —Benito Juárez desde 1993, El Marqués desde 2011 y Aeropuerto en Colón desde 2018— con más de 2 mil 500 empleos de calidad y una inversión acumulada superior a los 3 mil 500 millones de pesos solo en la planta Aeropuerto.
Brose, fundada en 1908 en Alemania, es el cuarto proveedor automotriz familiar más grande del mundo, con 31 mil empleados en 68 ubicaciones y componentes en uno de cada tres autos nuevos que se producen a nivel global.
"Más empresas siguen confiando en Querétaro, porque aquí hay certeza jurídica y las condiciones para invertir. Brose continuará creciendo en nuestro estado, confiando en nuestro talento, en nuestras universidades y en la capacidad de nuestra gente", sostuvo Felifer Macías tras el encuentro.
El sector de autopartes de Querétaro genera 65 mil empleos formales y concentra 176 empresas de capital alemán, de acuerdo con registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal.