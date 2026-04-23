Brose confirma crecimiento en Querétaro desde Hannover Messe 2026

Thorsten Kathoefer, vicepresidente de Brose Group, confirma a Felifer Macías que la operación alemana seguirá ampliándose en el estado.

Felifer Macías con Thorsten Kathoefer, VP de Brose Group, durante la Hannover Messe 2026 en Alemania

Thorsten Kathoefer, vicepresidente de Brose Group, confirmó a Felifer Macías que la compañía alemana seguirá creciendo en Querétaro durante el encuentro en Hannover Messe 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Hannover, 23 de abril de 2026. — Thorsten Kathoefer, vicepresidente de Brose Group, confirmó desde la Hannover Messe 2026 que la compañía alemana seguirá creciendo en Querétaro y descartó cualquier posibilidad de mover sus operaciones fuera del estado.

"No nos vamos, eso es seguro. Pero será aún más grande", sostuvo el directivo durante el encuentro que mantuvo con el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, en la feria industrial más grande del mundo.

La compañía no precisó monto de inversión ni calendario específico para el nuevo crecimiento anunciado.

"Querétaro es muy importante para nosotros. Empezamos allí en 1993 con una pequeña planta, ahora tenemos tres grandes plantas", explicó Kathoefer al recordar la trayectoria de Brose en la entidad.

El directivo atribuyó el crecimiento sostenido al trabajo con universidades locales —UPQ y Tecnológico de Monterrey— y al nivel técnico de los egresados queretanos.

La gira del alcalde capitalino por Hannover Messe 2026 ha concretado hasta ahora compromisos por más de 2 mil millones de pesos y la creación de más de 900 empleos directos para el estado.

El VP de Estrategia de Producción y Sustentabilidad de Brose subrayó que la formación técnica de los jóvenes es el factor decisivo para sostener una operación industrial compleja como la de la compañía alemana.

"El nivel de conocimiento técnico y lo que nos traen cuando trabajan con nosotros es realmente genial. Las personas están motivadas, siempre dispuestas a apoyarnos y eso es muy importante para nuestros productos complejos", señaló.

Brose recibe de forma recurrente a estudiantes de universidades queretanas en sus instalaciones productivas.

La compañía opera actualmente tres plantas en el estado —Benito Juárez desde 1993, El Marqués desde 2011 y Aeropuerto en Colón desde 2018— con más de 2 mil 500 empleos de calidad y una inversión acumulada superior a los 3 mil 500 millones de pesos solo en la planta Aeropuerto.

Brose, fundada en 1908 en Alemania, es el cuarto proveedor automotriz familiar más grande del mundo, con 31 mil empleados en 68 ubicaciones y componentes en uno de cada tres autos nuevos que se producen a nivel global.

"Más empresas siguen confiando en Querétaro, porque aquí hay certeza jurídica y las condiciones para invertir. Brose continuará creciendo en nuestro estado, confiando en nuestro talento, en nuestras universidades y en la capacidad de nuestra gente", sostuvo Felifer Macías tras el encuentro.

El sector de autopartes de Querétaro genera 65 mil empleos formales y concentra 176 empresas de capital alemán, de acuerdo con registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal.

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