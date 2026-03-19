San Juan del Río, 19 de marzo de 2026. — El municipio de San Juan del Río destinó 18 millones de pesos a obras de infraestructura en nueve escuelas durante 2025, informó el alcalde Roberto Cabrera Valencia al encabezar la entrega de un módulo de baños, una techumbre y una cancha en la telesecundaria Emeterio González, ubicada en la comunidad de Perales.

La obra en ese plantel representó una inversión de cerca de 4.2 millones de pesos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

La secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, detalló que el módulo de baños en la telesecundaria Emeterio González incluyó trabajos de cimentación, estructura, albañilería, acabados, instalación de mobiliario fijo, sistemas sanitario, hidráulico y eléctrico, así como la colocación de un biodigestor y obra exterior.

La techumbre y la cancha contemplaron el suministro e instalación de columnas y armadura metálica con pintura anticorrosiva, bajadas pluviales, láminas, piso de concreto armado y tablero con estructura para portería.

En su mensaje ante la comunidad escolar y el subdelegado de Perales, José Luis Ramírez Alegría, el alcalde subrayó que la educación es uno de los pilares fundamentales para las familias sanjuanenses y que las obras buscan mejorar las condiciones en que estudian las y los alumnos.

"Vamos a seguir trabajando porque es para lo que nos contrataron", señaló Cabrera Valencia.





El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó la entrega de obras en la telesecundaria Emeterio González de la comunidad de Perales, donde el municipio invirtió cerca de 4.2 millones de pesos con recursos FAISMUN. rotativo.com.mx

Recursos FAISMUN, base de la inversión escolar en San Juan del Río

El FAISMUN es el mecanismo federal a través del cual los municipios financiaron obras de infraestructura social básica durante el ejercicio 2025.

En San Juan del Río, los recursos FAISMUN para escuelas se canalizaron hacia planteles con rezago en instalaciones sanitarias, espacios deportivos y protección contra la intemperie, condiciones que inciden directamente en la permanencia escolar.

El municipio no precisó los nombres de las otras ocho escuelas beneficiadas con la inversión de 18 millones de pesos, ni el desglose de recursos por plantel. La administración de Cabrera Valencia tampoco dio a conocer el programa de obras educativas previsto para el ejercicio 2026.

¿Qué es el FAISMUN y para qué se usó en educación en San Juan del Río?

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales (FAISMUN) es un recurso federal transferido a los municipios para atender rezagos en infraestructura social básica, entre ellos educación, agua potable y saneamiento.

Su ejercicio está regulado por la Ley de Coordinación Fiscal y los ayuntamientos deben reportar su aplicación ante la Secretaría de Hacienda.