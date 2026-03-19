San Juan del Río invirtió 18 millones en nueve escuelas durante 2025

Alcalde Roberto Cabrera entregó módulo de baños, techumbre y cancha en la telesecundaria Emeterio González con recursos FAISMUN.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia durante la entrega de módulo de baños, techumbre y cancha en la telesecundaria Emeterio González de la comunidad de Perales, San Juan del Río

El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó la entrega de obras en la telesecundaria Emeterio González de la comunidad de Perales, donde el municipio invirtió cerca de 4.2 millones de pesos con recursos FAISMUN.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 19 de marzo de 2026. — El municipio de San Juan del Río destinó 18 millones de pesos a obras de infraestructura en nueve escuelas durante 2025, informó el alcalde Roberto Cabrera Valencia al encabezar la entrega de un módulo de baños, una techumbre y una cancha en la telesecundaria Emeterio González, ubicada en la comunidad de Perales.

La obra en ese plantel representó una inversión de cerca de 4.2 millones de pesos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

La secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, detalló que el módulo de baños en la telesecundaria Emeterio González incluyó trabajos de cimentación, estructura, albañilería, acabados, instalación de mobiliario fijo, sistemas sanitario, hidráulico y eléctrico, así como la colocación de un biodigestor y obra exterior.

La techumbre y la cancha contemplaron el suministro e instalación de columnas y armadura metálica con pintura anticorrosiva, bajadas pluviales, láminas, piso de concreto armado y tablero con estructura para portería.

En su mensaje ante la comunidad escolar y el subdelegado de Perales, José Luis Ramírez Alegría, el alcalde subrayó que la educación es uno de los pilares fundamentales para las familias sanjuanenses y que las obras buscan mejorar las condiciones en que estudian las y los alumnos.

"Vamos a seguir trabajando porque es para lo que nos contrataron", señaló Cabrera Valencia.


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Recursos FAISMUN, base de la inversión escolar en San Juan del Río

El FAISMUN es el mecanismo federal a través del cual los municipios financiaron obras de infraestructura social básica durante el ejercicio 2025.

En San Juan del Río, los recursos FAISMUN para escuelas se canalizaron hacia planteles con rezago en instalaciones sanitarias, espacios deportivos y protección contra la intemperie, condiciones que inciden directamente en la permanencia escolar.

El municipio no precisó los nombres de las otras ocho escuelas beneficiadas con la inversión de 18 millones de pesos, ni el desglose de recursos por plantel. La administración de Cabrera Valencia tampoco dio a conocer el programa de obras educativas previsto para el ejercicio 2026.

¿Qué es el FAISMUN y para qué se usó en educación en San Juan del Río?

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales (FAISMUN) es un recurso federal transferido a los municipios para atender rezagos en infraestructura social básica, entre ellos educación, agua potable y saneamiento.

Su ejercicio está regulado por la Ley de Coordinación Fiscal y los ayuntamientos deben reportar su aplicación ante la Secretaría de Hacienda.

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