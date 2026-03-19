Campesinos al centro: diputada impulsa nueva Ley de Aguas en Tequisquiapan

Sully Mauricio Sixtos reúne autoridades y productores para blindar el acceso hídrico rural en Querétaro

Diputada Sully Mauricio Sixtos en mesa de armonización Ley General de Aguas en Tequisquiapan, Querétaro

Autoridades municipales, estatales y representantes del campo participaron en el encuentro legislativo sobre uso y acceso al agua en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tequisquiapan, 19 de marzo de 2026. — El acceso al agua como derecho del campo, no como recurso al servicio de la industria, fue el eje de la segunda mesa de trabajo para la armonización de la Ley General de Aguas, celebrada en este municipio con la conducción de la diputada Sully Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable del Congreso del Estado.

El encuentro reunió a autoridades municipales y estatales junto a representantes del sector rural, en un ejercicio que la legisladora describió como un proceso construido desde el territorio.

La discusión se inscribe en un contexto de creciente presión hídrica en Querétaro, donde la expansión industrial y urbana de las últimas dos décadas ha tensado la disponibilidad de agua en comunidades agrícolas de varias regiones del estado.

La armonización de la ley busca fijar criterios claros de prelación en el uso del recurso, reconociendo el derecho al agua en el sector campesino como prioridad legislativa.

Mauricio Sixtos sostuvo ante los asistentes que el uso doméstico y agropecuario debe estar por encima de cualquier interés económico.

Diputada Sully Mauricio Sixtos en mesa de armonizaci\u00f3n Ley General de Aguas en Tequisquiapan, Quer\u00e9taro La diputada Sully Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, durante la segunda mesa de trabajo en Tequisquiapan. rotativo.com.mx

"El agua debe servir al pueblo y al campo, no a los intereses industriales", señaló la diputada, quien insistió en que la legislación resultante no puede redactarse a espaldas de quienes enfrentan la escasez en su vida diaria.

Alerta legislativa por crecimiento urbano sin planeación hídrica en Querétaro

La legisladora puso énfasis particular en los riesgos del crecimiento urbano e industrial sin una planeación hídrica de fondo. Indicó que ningún nuevo desarrollo debería recibir autorización si antes no se garantiza el suministro para las comunidades existentes.

"No se puede autorizar más desarrollo, sin garantizar primero el agua para quienes ya viven aquí", precisó, en lo que constituye un posicionamiento directo frente a presiones de desarrolladoras y parques industriales en la entidad.

La dinámica de la mesa, según la propia diputada, privilegió la escucha directa a productores y campesinos.

"Sin agua no hay campo, y sin campo no hay futuro para Querétaro", afirmó Mauricio Sixtos al remarcar que las voces del sector agropecuario son parte central del proceso legislativo, no un trámite de consulta.

¿Qué sigue en el proceso de armonización de la Ley General de Aguas en Querétaro?

El avance de la comisión apunta a continuar el ciclo de mesas territoriales antes de integrar un proyecto de dictamen. Hasta el momento, la Comisión de Desarrollo Agropecuario no ha dado a conocer el calendario de las próximas sesiones ni la fecha estimada de presentación del texto ante el pl

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