Tequisquiapan, 19 de marzo de 2026. — El acceso al agua como derecho del campo, no como recurso al servicio de la industria, fue el eje de la segunda mesa de trabajo para la armonización de la Ley General de Aguas, celebrada en este municipio con la conducción de la diputada Sully Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable del Congreso del Estado.

El encuentro reunió a autoridades municipales y estatales junto a representantes del sector rural, en un ejercicio que la legisladora describió como un proceso construido desde el territorio.

La discusión se inscribe en un contexto de creciente presión hídrica en Querétaro, donde la expansión industrial y urbana de las últimas dos décadas ha tensado la disponibilidad de agua en comunidades agrícolas de varias regiones del estado.

La armonización de la ley busca fijar criterios claros de prelación en el uso del recurso, reconociendo el derecho al agua en el sector campesino como prioridad legislativa.

Mauricio Sixtos sostuvo ante los asistentes que el uso doméstico y agropecuario debe estar por encima de cualquier interés económico.

La diputada Sully Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, durante la segunda mesa de trabajo en Tequisquiapan. rotativo.com.mx

"El agua debe servir al pueblo y al campo, no a los intereses industriales", señaló la diputada, quien insistió en que la legislación resultante no puede redactarse a espaldas de quienes enfrentan la escasez en su vida diaria.

Alerta legislativa por crecimiento urbano sin planeación hídrica en Querétaro

La legisladora puso énfasis particular en los riesgos del crecimiento urbano e industrial sin una planeación hídrica de fondo. Indicó que ningún nuevo desarrollo debería recibir autorización si antes no se garantiza el suministro para las comunidades existentes.

"No se puede autorizar más desarrollo, sin garantizar primero el agua para quienes ya viven aquí", precisó, en lo que constituye un posicionamiento directo frente a presiones de desarrolladoras y parques industriales en la entidad.

La dinámica de la mesa, según la propia diputada, privilegió la escucha directa a productores y campesinos.

"Sin agua no hay campo, y sin campo no hay futuro para Querétaro", afirmó Mauricio Sixtos al remarcar que las voces del sector agropecuario son parte central del proceso legislativo, no un trámite de consulta.

¿Qué sigue en el proceso de armonización de la Ley General de Aguas en Querétaro?

El avance de la comisión apunta a continuar el ciclo de mesas territoriales antes de integrar un proyecto de dictamen. Hasta el momento, la Comisión de Desarrollo Agropecuario no ha dado a conocer el calendario de las próximas sesiones ni la fecha estimada de presentación del texto ante el pl