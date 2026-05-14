Inician bacheo en caliente sobre 400 metros del acceso a La Estancia

San Juan del Río, 14 de mayo de 2026. — Cerca de 400 metros del acceso a la comunidad de La Estancia reciben bacheo en caliente, tras el arranque de los trabajos que cuadrillas municipales iniciaron este miércoles en la entrada principal a la localidad del oriente sanjuanense.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, supervisó la jornada acompañado por el secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora Rico, y por la delegada de La Estancia, Lorena Jaramillo Moreno, quien agradeció la intervención en la entrada a la comunidad.
La acción se inscribe dentro del programa permanente de rehabilitación de vialidades que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales mantiene activo hasta el 15 de mayo, fecha en que arranca el puesto de mando único por la temporada de lluvias.
Cuadrillas municipales aplican bacheo en caliente sobre 400 metros de la entrada principal a la comunidad rural de La Estancia. rotativo.com.mx
La administración municipal ya reencarpetó 5,310 metros con maquinaria estatal de la CEI durante el primer cuatrimestre del año.
Durante el recorrido, Jaramillo Moreno señaló que el bacheo en caliente mejora la movilidad de las y los habitantes de La Estancia y eleva la calidad de vida en la zona rural.
La intervención se suma al plan de bacheo con adoquín que el municipio alista para el centro histórico y a las jornadas comunitarias semanales que la administración mantiene en localidades alejadas de la cabecera.
El secretario Mora Rico no precisó el monto destinado a la intervención en La Estancia ni el plazo para concluir los 400 metros. La Estancia figura entre las 83 comunidades rurales contempladas en el programa Sanjuanízate de jornadas semanales que la administración municipal arrancó en enero.