Inician bacheo en caliente sobre 400 metros del acceso a La Estancia

Cuadrillas municipales atienden con bacheo caliente la entrada a la comunidad rural del oriente sanjuanense.

Roberto Cabrera Valencia supervisa bacheo en caliente sobre 400 metros del acceso a La Estancia, en San Juan del Río.

Cuadrillas municipales aplican bacheo en caliente sobre 400 metros de la entrada principal a la comunidad rural de La Estancia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 14 de mayo de 2026. — Cerca de 400 metros del acceso a la comunidad de La Estancia reciben bacheo en caliente, tras el arranque de los trabajos que cuadrillas municipales iniciaron este miércoles en la entrada principal a la localidad del oriente sanjuanense.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, supervisó la jornada acompañado por el secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora Rico, y por la delegada de La Estancia, Lorena Jaramillo Moreno, quien agradeció la intervención en la entrada a la comunidad.

La acción se inscribe dentro del programa permanente de rehabilitación de vialidades que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales mantiene activo hasta el 15 de mayo, fecha en que arranca el puesto de mando único por la temporada de lluvias.

Roberto Cabrera Valencia supervisa bacheo en caliente sobre 400 metros del acceso a La Estancia, en San Juan del R\u00edo. Cuadrillas municipales aplican bacheo en caliente sobre 400 metros de la entrada principal a la comunidad rural de La Estancia. rotativo.com.mx

La administración municipal ya reencarpetó 5,310 metros con maquinaria estatal de la CEI durante el primer cuatrimestre del año.

Durante el recorrido, Jaramillo Moreno señaló que el bacheo en caliente mejora la movilidad de las y los habitantes de La Estancia y eleva la calidad de vida en la zona rural.

La intervención se suma al plan de bacheo con adoquín que el municipio alista para el centro histórico y a las jornadas comunitarias semanales que la administración mantiene en localidades alejadas de la cabecera.

El secretario Mora Rico no precisó el monto destinado a la intervención en La Estancia ni el plazo para concluir los 400 metros. La Estancia figura entre las 83 comunidades rurales contempladas en el programa Sanjuanízate de jornadas semanales que la administración municipal arrancó en enero.

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