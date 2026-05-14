México, 14 de mayo de 2026. —La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este jueves una llamada telefónica con el presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung, contacto que la mandataria confirmó al inicio de La Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional. La administración no precisó la agenda específica del intercambio bilateral al cierre de la conferencia matutina.

El contacto ocurre dos días después de la visita del grupo musical surcoreano BTS al Palacio Nacional, gestionada previamente como parte del intercambio cultural bilateral.

La sección "Detector de Mentiras" del 13 de mayo aclaró que la visita del grupo a Palacio Nacional fue acordada desde enero de 2026 como resultado de gestión diplomática con la oficina del presidente surcoreano.

Corea del Sur figura entre los principales socios comerciales de México en Asia y mantiene presencia industrial en sectores estratégicos como manufactura, autopartes y electrónica.

La administración federal ha sostenido una agenda de diversificación de relaciones bilaterales en el marco de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y de la incertidumbre arancelaria global.

Sin agenda detallada al cierre

La Presidencia no publicó comunicado posterior con el detalle del contacto al cierre de esta nota. La mandataria tampoco respondió preguntas específicas de la prensa sobre los temas tratados en la llamada. La conferencia matutina concentró el tema central en el plan nacional del agua y el caso del fiscal de Chihuahua.