Estado de México, 16 de abril de 2026. — Al menos 20 personas presentan golpes y crisis nerviosas luego de que una unidad del trolebús elevado que cubre la ruta Santa Martha-Chalco impactó esta mañana contra la estación Covadonga, sobre avenida Solidaridad, en el oriente del Estado de México.

Dos heridos fueron trasladados a un hospital y cinco más reciben atención médica directamente en el lugar del percance, según reportes de cuerpos de emergencia desplegados en la zona.

Elementos de protección civil y paramédicos acordonaron el área mientras realizan la revisión de los pasajeros afectados.

La línea del trolebús elevado, que conecta la terminal Santa Martha en la Ciudad de México con Chalco, transporta a miles de usuarios diariamente y opera bajo responsabilidad del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.

En meses recientes, diversos percances en sistemas de transporte público en el centro del país han puesto en la mira las condiciones de operación de las unidades.

No se conocen hasta ahora las causas que provocaron que la unidad perdiera el control e impactara la estructura de la estación.

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, organismo encargado de la operación de la línea, no ha emitido postura ni proporcionado información sobre el incidente.

Accidentes similares en corredores de alta demanda han evidenciado la necesidad de protocolos de respuesta más ágiles por parte de las dependencias responsables.

Las labores de atención médica continuaban al mediodía de este jueves en los alrededores de la estación Covadonga, mientras se esperan los peritajes que determinen qué originó la colisión.