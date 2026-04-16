Trolebús elevado se estrella contra estación Covadonga en Chalco; hay 20 lesionados

Equipos de emergencia atienden a heridos tras impacto de unidad del trolebús elevado en el oriente mexiquense.

Trolebús elevado accidentado en estación Covadonga sobre avenida Solidaridad en Chalco Estado de México

Elementos de protección civil acordonan el perímetro de la estación Covadonga tras el impacto del trolebús elevado en Chalco.

Foto: Redes Sociales.
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 16, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Estado de México, 16 de abril de 2026. — Al menos 20 personas presentan golpes y crisis nerviosas luego de que una unidad del trolebús elevado que cubre la ruta Santa Martha-Chalco impactó esta mañana contra la estación Covadonga, sobre avenida Solidaridad, en el oriente del Estado de México.

Dos heridos fueron trasladados a un hospital y cinco más reciben atención médica directamente en el lugar del percance, según reportes de cuerpos de emergencia desplegados en la zona.

Elementos de protección civil y paramédicos acordonaron el área mientras realizan la revisión de los pasajeros afectados.

La línea del trolebús elevado, que conecta la terminal Santa Martha en la Ciudad de México con Chalco, transporta a miles de usuarios diariamente y opera bajo responsabilidad del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.

En meses recientes, diversos percances en sistemas de transporte público en el centro del país han puesto en la mira las condiciones de operación de las unidades.

No se conocen hasta ahora las causas que provocaron que la unidad perdiera el control e impactara la estructura de la estación.

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, organismo encargado de la operación de la línea, no ha emitido postura ni proporcionado información sobre el incidente.

Accidentes similares en corredores de alta demanda han evidenciado la necesidad de protocolos de respuesta más ágiles por parte de las dependencias responsables.

Las labores de atención médica continuaban al mediodía de este jueves en los alrededores de la estación Covadonga, mientras se esperan los peritajes que determinen qué originó la colisión.

sucesosmovilidadaccidenteedomexmexico

Reciente

Inauguración de la Galería de Centro Cívico en Querétaro capital con exposición Surco y memoria de Víctor López
Estilo de vida

Nueva Galería de Centro Cívico en Querétaro

Secretaría de Cultura municipal inaugura recinto con exposición de gráfica y pintura que permanecerá hasta el 15 de mayo.

Vecinos de Pedregoso sin presión de agua por trabajos en Pozo 20 de JAPAM en San Juan del Río
San Juan del Río

Pedregoso tendrá baja presión de agua el viernes

JAPAM operará con suministro especial desde las 7:00 horas para reducir afectaciones en Pedregoso primera y segunda sección.

Cámara de Diputados en San Lázaro donde diputada federal presentó Punto de Acuerdo por excarcelación de presunto feminicida en CDMX
Legislatura

Piden suspender a jueza por excarcelación de feminicida

Diputada federal presentó Punto de Acuerdo para exhortar al Tribunal de Disciplina Judicial a analizar la queja contra la titular del Juzgado Décimo Quinto.

Abigail Arredondo, presidenta del PRI Querétaro, rechaza la reforma a las Afores aprobada por Morena en México
Política

PRI acusa a Morena por reforma a Afores

Abigail Arredondo advierte que el marco legal aprobado permite financiar proyectos estratégicos sin certeza ni rendimientos para los trabajadores.