Detienen a tres en cateos simultáneos de Sinergia en la Unidad Nacional

El operativo en la colonia del municipio de Querétaro derivó en el aseguramiento de un teléfono celular y una tarjeta SIM.

Elementos ministeriales y policiales durante un cateo en domicilios de la colonia Unidad Nacional en Querétaro.

El aseguramiento de un teléfono celular y una tarjeta SIM se sumó a las carpetas abiertas por delitos contra la salud.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado ejecutó cateos simultáneos en varios domicilios de la colonia Unidad Nacional, en el municipio de Querétaro, donde detuvo a tres personas investigadas por delitos contra la salud.

Las diligencias forman parte de las acciones coordinadas de Sinergia y estuvieron a cargo de personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito.

En las intervenciones también participaron la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Elementos ministeriales y policiales durante un cateo en domicilios de la colonia Unidad Nacional en Quer\u00e9taro. Personal de la Fiscalía estatal y corporaciones de apoyo ingresaron a domicilios de la Unidad Nacional como parte de Sinergia. rotativo.com.mx

Durante una de las acciones fueron detenidas María "N", Rodrigo "N" y Jhonatan "N", identificado con el alias de "Güero". Los tres quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación jurídica.

En el sitio se aseguraron un teléfono celular y una tarjeta SIM, incorporados como indicios de la investigación. El material será analizado e integrado a las carpetas que sustentan el caso.

El avance de esas carpetas marcará si las autoridades extienden la indagatoria por delitos contra la salud abierta a partir de los domicilios cateados.

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