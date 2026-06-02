Detienen a tres en cateos simultáneos de Sinergia en la Unidad Nacional

Querétaro, 2 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado ejecutó cateos simultáneos en varios domicilios de la colonia Unidad Nacional, en el municipio de Querétaro, donde detuvo a tres personas investigadas por delitos contra la salud.
Las diligencias forman parte de las acciones coordinadas de Sinergia y estuvieron a cargo de personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito.
En las intervenciones también participaron la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
Personal de la Fiscalía estatal y corporaciones de apoyo ingresaron a domicilios de la Unidad Nacional como parte de Sinergia. rotativo.com.mx
Durante una de las acciones fueron detenidas María "N", Rodrigo "N" y Jhonatan "N", identificado con el alias de "Güero". Los tres quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación jurídica.
En el sitio se aseguraron un teléfono celular y una tarjeta SIM, incorporados como indicios de la investigación. El material será analizado e integrado a las carpetas que sustentan el caso.
El avance de esas carpetas marcará si las autoridades extienden la indagatoria por delitos contra la salud abierta a partir de los domicilios cateados.