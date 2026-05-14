Conagua despliega obras antiinundaciones en cinco estados afectados por lluvias

México, 14 de mayo de 2026. —El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, presentó este jueves desde Palacio Nacional el paquete de obras antiinundaciones que se ejecutan en cinco estados afectados por las lluvias intensas de 2025: Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

La presentación se enmarca en el plan de inversión de 13 mil millones de pesos para reconstrucción que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció desde Puebla el 22 de enero de 2026.

El plan en el Río Pantepec, a la altura de Huehuetla, Hidalgo, contempla una inversión de 334 millones de pesos para el desazolve de 3.3 kilómetros, obras de protección con gavión en 1.2 kilómetros y la reconstrucción de 500 metros de muros de concreto.

En los ríos Cazones y Pantepec, en Poza Rica y Álamo, Veracruz, las acciones incluyen un bordo nuevo de 2.1 kilómetros, sobreelevación de bordos en 2.6 kilómetros, reubicación de bordo en 3.2 kilómetros y desazolve del Cazones en ocho kilómetros.

En el Valle de México, Conagua avanza en el reforzamiento del Colector Teotongo, en la sierra de San Miguel Teotongo en Iztapalapa, con una inversión de 367.5 millones de pesos para evitar afectaciones en la parte baja de la alcaldía y el municipio de La Paz.

El colector hidráulico de Chalco concluyó y permitirá reducir las inundaciones recurrentes en la zona, conforme Sheinbaum sostuvo en la mañanera del 13 de mayo. En Nezahualcóyotl se ejecutan obras en los cruces con Los Reyes La Paz e Iztapalapa.

Querétaro entre los cinco estados con inversión federal

La presidenta confirmó en enero que Querétaro y San Luis Potosí reciben atención dentro del plan de reconstrucción, aunque la mayor inversión se concentra en Puebla, Veracruz e Hidalgo, los tres estados con mayor afectación por las lluvias de octubre de 2025.

En Puebla, el plan a cargo de Conagua suma 579 millones de pesos en 19 municipios para reconstrucción de redes de agua potable, mejoramiento de drenaje, obras de protección contra inundaciones y rectificación de cauces.

¿Cuándo comienza la temporada de lluvias 2026?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un año favorable en precipitaciones, particularmente para el centro y sur del territorio. La mandataria recordó que el año anterior las anegaciones en la Zona Metropolitana del Valle de México fueron severas.

Roberto Capuano, coordinador del Proyecto Olinia, asesora algunos proyectos de infraestructura hídrica por su experiencia previa en el Sistema de Aguas. Conagua dará a conocer en próximos días detalles técnicos adicionales sobre obras preventivas para la temporada que inicia.