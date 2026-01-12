Felifer Macías supervisa obra pluvial de 50 mdp en Peñuelas

La intervención en el Dren Peñuelas reducirá hasta 70 por ciento las afectaciones por lluvias registradas en 2025 en San Pedrito Peñuelas.

Felifer Macías supervisa obra de infraestructura pluvial en Dren Peñuelas en Querétaro.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 12, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 12 de enero de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, supervisó los avances de la obra de mejoramiento de infraestructura hidrosanitaria, pluvial y urbana que se ejecuta en la calle Obreros, a lo largo del Dren Peñuelas, en la colonia San Pedrito Peñuelas.

Con una inversión de 50 millones de pesos y apoyo del Gobierno del Estado, esta intervención busca reducir hasta 70 por ciento las afectaciones registradas durante la temporada de lluvias de 2025 en esta zona de Querétaro.

La primera etapa contempla una intervención de cerca de kilómetro y medio en el dren, con obras prioritarias que fortalecen la capacidad de respuesta ante los escurrimientos.

Familias de San Pedrito Pe\u00f1uelas ser\u00e1n beneficiadas con la reducci\u00f3n de hasta 70% en afectaciones por lluvias. Familias de San Pedrito Peñuelas serán beneficiadas con la reducción de hasta 70% en afectaciones por lluvias. rotativo.com.mx

El proyecto integra la instalación de hasta tres redes de drenaje sanitario, dos redes de agua potable, nuevos cajones pluviales de gran capacidad y la modernización integral de la calle Obreros, que contará con cuatro carriles.

El mandatario estatal destacó que los trabajos iniciaron en noviembre pasado para llegar con un avance significativo al periodo pluvial de 2026. Asimismo, resaltó la coordinación con el gobernador Mauricio Kuri, al señalar que las intervenciones estatales en la parte alta de la cuenca, como bordos Cuates 1 y Cuates 2, complementan los trabajos municipales en el Dren Peñuelas.

"Trabajando día y noche para que tengas tu patrimonio seguro", comentó el alcalde. Explicó que esta obra responde a una visión de prevención que prioriza la planeación anticipada sobre la atención de emergencias, con beneficios directos para las San Pedrito Peñuelas🔗 y colonias cercanas.
