Querétaro, 12 de enero de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, supervisó los avances de la obra de mejoramiento de infraestructura hidrosanitaria, pluvial y urbana que se ejecuta en la calle Obreros, a lo largo del Dren Peñuelas, en la colonia San Pedrito Peñuelas.
Con una inversión de 50 millones de pesos y apoyo del Gobierno del Estado, esta intervención busca reducir hasta 70 por ciento las afectaciones registradas durante la temporada de lluvias de 2025 en esta zona de Querétaro.
La primera etapa contempla una intervención de cerca de kilómetro y medio en el dren, con obras prioritarias que fortalecen la capacidad de respuesta ante los escurrimientos.
El proyecto integra la instalación de hasta tres redes de drenaje sanitario, dos redes de agua potable, nuevos cajones pluviales de gran capacidad y la modernización integral de la calle Obreros, que contará con cuatro carriles.
El mandatario estatal destacó que los trabajos iniciaron en noviembre pasado para llegar con un avance significativo al periodo pluvial de 2026. Asimismo, resaltó la coordinación con el gobernador Mauricio Kuri, al señalar que las intervenciones estatales en la parte alta de la cuenca, como bordos Cuates 1 y Cuates 2, complementan los trabajos municipales en el Dren Peñuelas.
"Trabajando día y noche para que tengas tu patrimonio seguro", comentó el alcalde. Explicó que esta obra responde a una visión de prevención que prioriza la planeación anticipada sobre la atención de emergencias, con beneficios directos para las San Pedrito Peñuelas🔗 y colonias cercanas.