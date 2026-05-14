Profeco reporta baja en canasta básica y promueve identificadores PACIC

México, 14 de mayo de 2026. —El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, reportó este jueves la baja en los precios de la canasta básica durante La Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, e instó a la ciudadanía a acudir a los supermercados que portan el identificador del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para encontrar precios competitivos en productos esenciales.

Escalante Ruiz recomendó adicionalmente acudir a mercados y centrales de abasto como alternativa para localizar precios más bajos en abarrotes y alimentos frescos.

El identificador PACIC distingue a las cadenas comerciales que se sumaron al esquema de contención inflacionaria que la administración federal impulsa desde 2022 y que se ha mantenido bajo Sheinbaum.

Tendencia en el ciclo reciente

La baja en la canasta básica se enmarca en un ciclo de moderación inflacionaria que el Banco de México ha registrado en sus reportes recientes.

El gobierno federal mantiene el seguimiento mensual de la cesta de 24 productos esenciales que integran el referente nacional. Profeco amplió desde 2024 la lista de cadenas adheridas al esquema con el objetivo de extender la cobertura territorial del programa.

¿Qué productos integran la canasta básica?

La canasta incluye granos como frijol, arroz, maíz; proteínas como pollo, huevo, atún; lácteos; frutas y verduras de temporada; y productos de aseo personal y limpieza del hogar.

El precio promedio nacional se publica semanalmente en el portal oficial de Profeco y sirve de referencia para los comparativos regionales que el gobierno federal entrega los miércoles desde el inicio del programa.