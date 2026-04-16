Cuatro muertos al estrellarse autobús del IMSS contra puente en Chihuahua

El conductor perdió el control y la unidad impactó los cimientos del libramiento Oriente.

Accidente de autobús del IMSS contra puente en carretera Delicias Chihuahua con cuerpos de emergencia

Personal de emergencia atiende el accidente del autobús del IMSS en el kilómetro 208 de la carretera Delicias-Chihuahua.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 16, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Chihuahua, 16 de abril de 2026. — Cuatro personas murieron y cinco más resultaron heridas después de que un autobús que transportaba pacientes del IMSS se impactó de frente contra los cimientos de un puente en el kilómetro 208 de la carretera Delicias-Chihuahua, durante la madrugada de este jueves.

Entre los fallecidos se encuentra el operador de la unidad y una mujer cuya identidad no ha sido confirmada.

El camión cubría la ruta Torreón-Chihuahua cuando, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control del volante. El golpe contra la base del puente del libramiento Oriente fue tan violento que la estructura del vehículo quedó prácticamente destruida en su parte frontal, lo que obligó a los cuerpos de rescate a sacar a varios pasajeros a través de las ventanas.

En México, los accidentes en carreteras federales siguen cobrando decenas de vidas cada año, particularmente en tramos de alta velocidad con infraestructura de contención insuficiente.

Paramédicos de URGE, personal de Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos convergieron en la zona para atender la emergencia. Los cinco heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la capital chihuahuense, aunque no se precisó la gravedad de sus lesiones ni los centros médicos que los recibieron.

Guardia Nacional asume investigación del choque en carretera de Chihuahua

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, tomaron el control del sitio para levantar el croquis del percance y regular el tráfico en el tramo afectado mientras se completaban las diligencias.

La velocidad a la que circulaba la unidad, las condiciones mecánicas del autobús y el estado de la carpeta asfáltica en el punto del impacto forman parte de las líneas de indagatoria abiertas por la corporación federal.

¿Qué provocó que el autobús perdiera el control en la carretera Delicias-Chihuahua?

Hasta ahora no existe una versión oficial que explique la pérdida de control. Fatiga del operador, falla mecánica o un obstáculo en la vía son hipótesis que las autoridades deberán descartar o confirmar conforme avancen los peritajes.

Las condiciones de seguridad en carreteras federales han sido señaladas reiteradamente por organismos civiles como factor de riesgo para el transporte de pasajeros.

La Guardia Nacional no informó si el autobús contaba con los permisos vigentes para el traslado de derechohabientes ni especificó la empresa concesionaria.

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