La mandataria aseguró que la inflación actual se mantiene dentro del rango histórico de los últimos 26 años, por debajo de los niveles registrados en 2017 y en 2022, cuando el conflicto en Ucrania presionó los precios internacionales.

Sheinbaum vinculó la presión actual sobre los combustibles al cierre del estrecho de Ormuz y a la situación en Irán, factores que han disparado el precio internacional del petróleo en las últimas semanas.

Pese a ese entorno, la Presidenta sostuvo que los indicadores internos están contenidos por la combinación de estímulos fiscales y pactos con el sector privado.

Parte del andamiaje de estos acuerdos se originó en el Consejo Asesor Empresarial que funciona como canal permanente con la iniciativa privada.

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Gabriel Lerma Cotera, enumeró cinco frentes de intervención. Uno, estímulos fiscales a las gasolinas.

Profeco supervisa 27 estaciones de servicio en el país y aplicó sellos de advertencia a 13 gasolineras por cobrar precios excesivos hasta el 13 de abril. rotativo.com.mx

Dos, acuerdos voluntarios entre Gobierno, productores y cadenas de autoservicio. Tres, la firma del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que mantiene los 24 productos esenciales en 910 pesos.

Cuatro, el tope de 23.99 pesos por litro para la gasolina regular y de menos de 28 pesos para el diésel. Cinco, convenios con productores agrícolas acompañados de mejoras logísticas y tareas de supervisión.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, precisó que el pacto con la agroindustria y los autoservicios fue el que permitió reducir 129 pesos el precio de referencia de la canasta básica.

La dependencia también posicionó a México como el cuarto país con la gasolina más barata entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En el terreno de la supervisión, Escalante Ruiz informó que hasta el lunes 13 de abril Profeco visitó 27 estaciones de servicio.

De ese total, 13 fueron sancionadas con lona y sello de advertencia por cobrar precios excesivos. La dependencia no precisó el monto de las sanciones económicas aplicadas ni la entidad donde se concentraron las irregularidades.

Canasta alimentaria urbana aún presiona al bolsillo

El acuerdo federal ocurre en un contexto donde la canasta alimentaria urbana registró en enero un alza anual de 5.1 por ciento, cifra que superó a la inflación general de 3.8 por ciento reportada por el INEGI en el mismo periodo.

Los alimentos consumidos fuera del hogar fueron el rubro con mayor incidencia en ese encarecimiento, con un incremento de 7.3 por ciento que concentró 43.7 por ciento de la variación en zonas urbanas.

¿Qué productos contempla la canasta básica del PACIC?

El paquete cubre 24 productos esenciales, entre los que Profeco ha ubicado como de mayor peso al huevo, la tortilla de maíz, el pollo, la leche, el frijol, el arroz, el aceite y el pan.

La dependencia no publicó este jueves la lista desagregada del precio por producto bajo el esquema 2026, información que los consumidores requieren para verificar los topes en mostrador.

"Que sepa el pueblo de México que estamos atentos y estamos trabajando para que no se manifieste un incremento en el precio de los productos que impacte en la economía de las familias", sostuvo Sheinbaum durante la conferencia, al cerrar el bloque dedicado a la estrategia antiinflacionaria.

El pacto se suma a otras medidas económicas que la mandataria ha instrumentado en los primeros 18 meses de su gestión, entre ellas el Paquete Económico 2025 aprobado por la Cámara de Diputados en tiempo y forma, y la reducción histórica de deuda de Petróleos Mexicanos por más de 20 mil millones de dólares durante 2025.

Profeco deberá continuar con las visitas de verificación a gasolineras durante las semanas previas a la temporada de Semana Santa, cuando el consumo de combustibles suele repuntar por los traslados vacacionales.