México, 7 de abril de 2026. — México será uno de los primeros países donde podrá verse "Michael", el biopic del Rey del Pop dirigido por Antoine Fuqua, que llega a la cartelera nacional el miércoles 22 de abril, dos días antes del estreno internacional fijado para el 24 de abril. La cinta, producida por Lionsgate y distribuida internacionalmente por Universal Pictures, marca el debut como actor de Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson, quien interpretará a su tío en pantalla. El presupuesto del filme, confirmado en 155 millones de dólares, lo convierte en el biopic musical más caro de la historia del cine.

Las dos principales cadenas de exhibición del país abrieron la preventa el lunes 6 de abril a través de sus plataformas oficiales. Cinépolis y Cinemex confirmaron la venta anticipada de boletos para funciones en formatos premium, incluido IMAX, mientras que la Cineteca Nacional aún no ha anunciado fecha para su preventa. Las cadenas anticipan alta demanda en los primeros días por el peso cultural del personaje y el interés acumulado durante los dos retrasos del estreno: la fecha original era el 18 de abril de 2025 y posteriormente se movió a octubre de ese año antes de fijarse en abril de 2026.

Detrás de la producción está un equipo con trayectoria reconocida en Hollywood. Fuqua, conocido por dirigir "Training Day" y la trilogía de "The Equalizer", asumió el proyecto en enero de 2023. El guion corre a cargo de John Logan, nominado al Oscar por "Gladiador", "El aviador" e "Hugo". La producción está encabezada por Graham King, ganador del Oscar por "Bohemian Rhapsody", el biopic de Freddie Mercury que recaudó más de 900 millones de dólares en taquilla mundial y marcó el resurgimiento del género de películas musicales biográficas.

El reparto que acompaña a Jaafar Jackson incluye nombres consolidados del cine estadounidense. Colman Domingo interpreta a Joe Jackson, padre del cantante; Nia Long da vida a Katherine Jackson, su madre; y Miles Teller asume el papel de John Branca, abogado histórico del artista. Juliano Krue Valdi, actor debutante, interpreta a Michael Jackson en su etapa infantil. Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate y Kendrick Sampson completan el elenco principal en los roles de Suzanne de Passe, Diana Ross, Berry Gordy y Quincy Jones, respectivamente.

El argumento recorre la trayectoria del Rey del Pop desde sus inicios como líder de The Jackson 5 hasta su consolidación como uno de los artistas más influyentes en la historia del entretenimiento. Universal describió el filme en un comunicado difundido por la agencia EFE como "el retrato en pantalla grande de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido". La narrativa no esquivará los desafíos personales ni las contradicciones que marcaron al cantante, quien falleció el 25 de junio de 2009 en su residencia de Los Ángeles a los 50 años de edad.

El proyecto no ha estado exento de controversia familiar. Paris Jackson, hija del cantante, declaró previamente que no participó en la producción tras leer uno de los primeros borradores del guion y hacer observaciones sobre lo que consideró "deshonesto o inapropiado". La modelo aseguró que el equipo no tomó en cuenta sus comentarios, por lo que prefirió mantenerse al margen. Katherine Jackson, abuela de Jaafar y madre del Rey del Pop, sí avaló desde el inicio la elección del actor protagonista, al señalar que su nieto "encarna" a su hijo.

El tráiler oficial, lanzado por Lionsgate el 6 de noviembre de 2025, alcanzó 30 millones de visualizaciones en sus primeras seis horas y 116.2 millones en 24 horas, cifras que superan cualquier otro tráiler estrenado por el estudio y cualquier avance previo de un biopic musical. Las proyecciones de la industria apuntan a un debut superior a los 50 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos.

Para los seguidores del cantante en México, el filme representa la oportunidad de revivir el legado de un artista que mantiene presencia activa en la cultura popular incluso 17 años después de su muerte. "Thriller", su sexto disco de estudio, sigue siendo el álbum más vendido de la historia con más de 100 millones de copias colocadas en todo el mundo según cifras de Sony Music. Hasta el cierre de esta información, ni Cinépolis ni Cinemex habían difundido el listado completo de complejos en Querétaro donde estará disponible el estreno del 22 de abril.