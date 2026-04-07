Balean al rapero Offset afuera del Hard Rock de Hollywood, Florida

El exintegrante de Migos recibió atención médica en hospital de Hollywood y se encuentra fuera de peligro.

El rapero Offset, exintegrante de Migos, baleado afuera del Hard Rock Hollywood Florida

El rapero Offset, cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus, fue baleado afuera del Seminole Hard Rock Hollywood.

Foto: FB/ Offset.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 07, 2026
Mariana Torres García

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México, 7 de abril de 2026. — El rapero estadounidense Offset, exintegrante del trío Migos, recibió disparos la tarde del lunes afuera del hotel y casino Seminole Hard Rock en Hollywood, Florida, y permanece estable en un hospital de la zona, según confirmaron su representante y la policía local. El ataque ocurrió pasadas las siete de la noche en la zona de valet parking del complejo, donde dos personas fueron detenidas mientras la investigación continúa abierta. El cantante, cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus, fue trasladado al Memorial Regional Hospital con heridas que las autoridades describieron como no fatales.

El portavoz del rapero confirmó el incidente la misma noche del ataque mediante un comunicado enviado a varios medios estadounidenses. "Podemos confirmar que Offset recibió disparos y actualmente recibe atención médica en el hospital. Está estable y bajo monitoreo cercano", señaló el representante. Hasta el momento del cierre de esta información, ni el equipo del cantante ni las autoridades habían precisado en qué parte del cuerpo fue herido el rapero ni cuántos disparos recibió.

El Departamento de Policía Seminole, con jurisdicción sobre la propiedad del casino, emitió un comunicado en el que evitó identificar al herido pero detalló los hechos básicos. "Tenemos conocimiento de un incidente ocurrido en una zona de valet parking después de las siete de la noche del lunes afuera del Seminole Hard Rock Hollywood que resultó en lesiones no fatales para una persona trasladada al Memorial Regional Hospital", indicó la corporación. Los oficiales agregaron que la situación fue contenida con rapidez y que dos individuos quedaron bajo custodia. Las operaciones del casino continuaron con normalidad y la dependencia descartó riesgo para el público.

Testigos consultados por TMZ relataron que momentos antes del ataque, Offset estaba dentro del casino conviviendo con seguidores de manera relajada. El portal especializado reportó que el rapero se encontraba cerca de una salida, hablando por teléfono y mirando hacia la zona de valet parking, cuando varios fans se acercaron a saludarlo, tomarse fotografías y conversar brevemente con él. Ningún testigo refirió señales previas de tensión ni indicios de que algo estuviera por ocurrir.

El antecedente que marca este caso pesa sobre el círculo cercano del rapero. Takeoff, primo y compañero de Offset en Migos, fue asesinado a tiros en noviembre de 2022 a las afueras de un boliche en Houston, Texas, cuando tenía 28 años. Aquel hecho cimbró a la industria del hip hop estadounidense y dejó al trío de Atlanta —completado por Quavo— marcado por una pérdida que el grupo nunca pudo procesar en escena. Migos había alcanzado fama internacional con el sencillo "Versace" en 2013 y obtuvo nominaciones al Grammy por el álbum "Culture II" en 2018.

Offset estuvo casado con la rapera Cardi B, con quien procreó tres hijos: Kulture, Wave y Blossom. La pareja anunció su separación en 2024 tras varios episodios públicos de crisis. Hasta el momento del reporte, ni Cardi B ni el restante miembro de Migos, Quavo, habían emitido postura pública sobre el ataque contra el cantante.

Las autoridades de Seminole no han revelado la identidad de los dos detenidos ni el motivo del ataque. La investigación sigue abierta y no se ha confirmado si las cámaras de vigilancia del complejo, ubicado en una zona altamente transitada, formarán parte del expediente.

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