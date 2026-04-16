Messi compra la UE Cornellà y se convierte en dueño de club en España

El argentino formaliza la compra del club del Baix Llobregat y planea impulsar su estructura deportiva.

Lionel Messi nuevo propietario de la UE Cornellà club de fútbol catalán con cantera histórica

Lionel Messi, ocho veces Balón de Oro y jugador activo del Inter Miami, se convierte en propietario de la UE Cornellà.

Foto: @leomessi.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 16, 2026
Mariana Torres García

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México, 16 de abril de 2026. — Lionel Messi formalizó la adquisición de la Unió Esportiva Cornellà, club fundado en 1951 en el Baix Llobregat, a las puertas de Barcelona.

El ocho veces Balón de Oro pasa de ser jugador en activo del Inter Miami a propietario de una de las instituciones con mayor peso formativo del fútbol semiprofesional español, en una operación que lo vincula de nuevo con Catalunya más de cuatro años después de haber dejado el FC Barcelona.

El Cornellà arrastra una trayectoria de casi tres cuartos de siglo como vivero de futbolistas que terminaron compitiendo en las principales ligas europeas. David Raya, hoy portero titular del Arsenal y de la Selección Española, se formó en sus categorías inferiores.

Lo mismo Jordi Alba, quien compartió vestidor con Messi tanto en el Barcelona como en el Inter Miami de la MLS, y Gerard Martín, defensa que se ganó un lugar en el primer equipo azulgrana la temporada pasada.

La lista no se agota ahí. Javi Puado, capitán del Espanyol e internacional con España, Keita Baldé, con amplio recorrido en Serie A y seleccionado por Senegal, Aitor Rubial, capitán del Real Betis, e Ilie Sánchez, campeón de la MLS y dos veces elegido para el All-Star de la liga estadounidense, también salieron de esa misma estructura.


Lionel Messi nuevo propietario de la UE Cornell\u00e0 club de f\u00fatbol catal\u00e1n con cantera hist\u00f3rica Varios exjugadores del Cornellà militan hoy en clubes de primer nivel europeo y en la MLS. Foto: @uecornella.

Messi apuesta por la cantera: plan a largo plazo en el Cornellà

Más allá de los nombres que ya emigraron a la élite, el club mantiene todos sus equipos formativos en las máximas categorías del fútbol base a nivel nacional y territorial.

El argentino ya había dado señales de interés por la formación de talento joven con la Messi Cup, torneo Sub-16 inaugurado en diciembre pasado en Miami, donde participaron ocho clubes de primer nivel internacional —entre ellos Newell's Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City y el propio Barcelona.

La compra del Cornellà apunta a un proyecto con visión de largo plazo. El plan estratégico que acompaña la operación combina crecimiento deportivo, fortalecimiento institucional y sostenibilidad financiera, según trascendió del entorno del nuevo propietario.

No se dieron a conocer el monto de la transacción ni los términos específicos de la inversión proyectada.

El vínculo de Messi con Barcelona y Catalunya se remonta a 2000, cuando llegó a la Masía con 13 años. Tras 21 temporadas como profesional del FC Barcelona y una salida que sacudió al fútbol mundial en agosto de 2021, esta adquisición reestablece su presencia institucional en la región donde construyó la mayor parte de su carrera.

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