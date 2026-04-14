Oerlikon abre celda aeroespacial en Querétaro con 50 empleos especializados

Suiza Oerlikon producirá honeycomb para turbinas desde su nueva línea en el estado.

Inauguración de celda de producción aeroespacial de Oerlikon en Querétaro con estructuras honeycomb para turbinas

Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de Sedesu, durante la inauguración de la nueva celda de producción de Oerlikon en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de abril de 2026. — La compañía suiza Oerlikon inauguró en Querétaro una celda de producción aeroespacial que fabricará estructuras honeycomb para turbinas de aviación y generará 50 empleos de alta especialización, informó el secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Marco Antonio Del Prete Tercero.

La nueva línea operará como proveedora directa de ITP Aero, firma con la que Oerlikon consolida su posición en la cadena de suministro aeronáutica instalada en la entidad.

Del Prete señaló que la relocalización refuerza al estado como nodo de inversión extranjera en manufactura avanzada, particularmente en el segmento aeroespacial, donde Querétaro ya concentra operaciones de proveeduría de primer nivel.

El titular de Sedesu no precisó el monto de la inversión destinada a la celda ni la superficie productiva instalada.

El presidente regional para América de Oerlikon, Wolfgang Schmitz, indicó que la apertura coincide con el 150 aniversario de la compañía y responde a la decisión corporativa de fortalecer desde Querétaro su oferta al sector aeroespacial.

Por su parte, el director general de ITP Aero México, Javier Hervás, sostuvo que la alianza con Oerlikon simplifica la cadena de suministro y permitirá producir componentes clave para motores de aeronaves con destino global.

El secretario de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, Alejandro Sterling Sánchez, afirmó que el gobierno municipal mantiene coordinación con el estatal para sostener condiciones de certeza a nuevas inversiones en la industria aeroespacial del estado.

El director de Ventas y Operaciones LATAM de Oerlikon, Pietro Buccheri, añadió que la firma instaló en Querétaro su planta principal por su ubicación estratégica y por las capacidades de manufactura avanzada disponibles en la región.

La Sedesu no dio a conocer el calendario de arranque productivo pleno de la celda ni la proyección de empleos indirectos que generará la operación entre proveedores locales.

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