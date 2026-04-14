Querétaro, 14 de abril de 2026. — La compañía suiza Oerlikon inauguró en Querétaro una celda de producción aeroespacial que fabricará estructuras honeycomb para turbinas de aviación y generará 50 empleos de alta especialización, informó el secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Marco Antonio Del Prete Tercero.
La nueva línea operará como proveedora directa de ITP Aero, firma con la que Oerlikon consolida su posición en la cadena de suministro aeronáutica instalada en la entidad.
Del Prete señaló que la relocalización refuerza al estado como nodo de inversión extranjera en manufactura avanzada, particularmente en el segmento aeroespacial, donde Querétaro ya concentra operaciones de proveeduría de primer nivel.
El titular de Sedesu no precisó el monto de la inversión destinada a la celda ni la superficie productiva instalada.
El presidente regional para América de Oerlikon, Wolfgang Schmitz, indicó que la apertura coincide con el 150 aniversario de la compañía y responde a la decisión corporativa de fortalecer desde Querétaro su oferta al sector aeroespacial.
Por su parte, el director general de ITP Aero México, Javier Hervás, sostuvo que la alianza con Oerlikon simplifica la cadena de suministro y permitirá producir componentes clave para motores de aeronaves con destino global.
El secretario de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, Alejandro Sterling Sánchez, afirmó que el gobierno municipal mantiene coordinación con el estatal para sostener condiciones de certeza a nuevas inversiones en la industria aeroespacial del estado.
El director de Ventas y Operaciones LATAM de Oerlikon, Pietro Buccheri, añadió que la firma instaló en Querétaro su planta principal por su ubicación estratégica y por las capacidades de manufactura avanzada disponibles en la región.
La Sedesu no dio a conocer el calendario de arranque productivo pleno de la celda ni la proyección de empleos indirectos que generará la operación entre proveedores locales.