Lady Gaga cancela concierto en Montreal por infección respiratoria

La intérprete de Abracadabra suspende última fecha en Bell Centre por orden médica tras agravamiento de infección respiratoria.

Lady Gaga cancela concierto en Montreal por infección respiratoria durante el Mayhem Ball Tour 2026

Lady Gaga, intérprete de Abracadabra, anunció vía Instagram la cancelación de su concierto en Montreal.

Foto: Lady Gaga.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 07, 2026
Mariana Torres García

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México, 7 de abril de 2026. — La cantante estadounidense Lady Gaga canceló este lunes su concierto en el Bell Centre de Montreal apenas tres horas antes del horario previsto para subir al escenario, tras revelar que pelea contra una infección respiratoria que empeoró en los últimos días. La intérprete de "Abracadabra", de 40 años, anunció la decisión a través de sus historias de Instagram y dijo estar "absolutamente desconsolada" por dejar plantados a los seguidores que ya tenían planes para asistir a su tercera y última fecha en la ciudad canadiense como parte del Mayhem Ball Tour. Su médico le indicó expresamente no presentarse.

"Hola a todos, lamento mucho compartir que no puedo presentarme esta noche y tengo que cancelar el show", escribió la cantante en el comunicado difundido alrededor de las cinco de la tarde, hora del este. "He estado peleando contra una infección respiratoria los últimos días y haciendo todo lo posible por descansar y recuperarme, pero ha empeorado", agregó. La artista explicó que su doctor le advirtió con firmeza que no debía cantar ese día y reconoció que tampoco podría ofrecer la calidad de presentación que sus seguidores esperan de ella.

La intérprete recordó que sus dos fechas anteriores en el Bell Centre, realizadas el jueves 2 y el viernes 3 de abril, fueron experiencias "mágicas y profundamente significativas" para ella. Cerró el mensaje con una disculpa directa para quienes acudirían esa noche: "Para todos los que venían hoy, estoy absolutamente desconsolada y lo siento mucho". Hasta el momento de la cancelación, los boletos para la fecha de Montreal estaban agotados y muchos seguidores ya se encontraban en el recinto o en camino cuando se difundió el anuncio.

El Mayhem Ball Tour es la gira con la que la artista regresó a los grandes escenarios tras sus residencias de jazz y su trabajo en cine. La gira arrancó en julio de 2025 en el T-Mobile Arena de Las Vegas y abarca 86 fechas distribuidas en Asia, Europa, Norteamérica y Oceanía, con cierre programado para el lunes 13 de abril en el Madison Square Garden de Nueva York, ciudad natal de la cantante. Quedan tres conciertos por delante después de la cancelación: dos en Saint Paul, Minnesota, los días 9 y 10 de abril, y la última fecha en Manhattan.

No es la primera vez que problemas de salud interrumpen una gira de la artista. En septiembre de 2025, Lady Gaga pospuso una fecha en Miami por una fuerte tensión vocal que su médico y entrenador vocal advirtieron podría causar daños prolongados; aquel show fue reprogramado posteriormente para marzo de 2026. La cantante también ha hablado abiertamente del dolor crónico que le provoca la fibromialgia, padecimiento que la obligó a postergar partes de giras anteriores como el Joanne World Tour.

Cabe recordar que Lady Gaga rompió el récord de asistencia para un solista en mayo de 2025, cuando reunió a más de un millón de personas en su concierto gratuito en la playa de Copacabana, Río de Janeiro. Aquel evento, organizado por el ayuntamiento brasileño, movilizó cerca de 600 millones de reales en derrama económica, equivalentes a 106 millones de dólares.

Hasta el momento de la redacción, ni el equipo de la cantante ni los promotores del Bell Centre han informado si la fecha de Montreal será reprogramada. Tampoco hay actualizaciones sobre el estado de salud de la artista de cara a sus próximas presentaciones en Saint Paul.

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